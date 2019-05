Lexus RX 2019: ecco il nuovo SUV di lusso

Dal 1998 Lexus RX ha stabilito i canoni della bellezza e del lusso nel segmento dei SUV di un certo rango e prestigio, adesso salutiamo la nuova versione pronta a continuare la sua personalissima missione. Dal primo sguardo si nota che il design della nuova RX ha un aspetto grintoso, sportivo e possente, ma molto dinamico e al tempo stesso elegante. La sua fonte di ispirazione può essere indicata nella coupé e nella berlina LC e LS, che rappresentano un vanto per la famiglia del brand di prestigio del Sol Levante.

Lexus RX: esterni e interni

La nuova Lexus RX si distingue per dei paraurti anteriore e posteriore scolpiti che consentono un’integrazione fluida delle linee tra la parte anteriore e quella posteriore, elevando la sua dinamicità. Ovviamente è immancabile la griglia della mascherina a forma di clessidra, resa dall’effetto visivo ancora più tridimensionale. Cambiano anche i fari anteriori che adesso sono più sottili, mentre quelli posteriori mantengono la tipica forma a L che gli regalano un aspetto più moderno. Esordio anche per i nuovi cerchi di 18” e 20”, così come i colori metallizzato beige Moonbeam e il perlato verde Nori.

Passando all’interno si trova un nuovo schermo a sfioramento da 12,3” (optional, di serie è da 8”), abbinato alle funzionalità Apple CarPlay e Android Auto. I sedili della terza fila della RX L ora dispongono di due diverse posizioni di seduta, guadagnando ancora più spazio per le gambe quando la situazione lo richiede.

Le motorizzazioni

La Lexus RX propone anche dei miglioramenti riguardanti il piacere di guida che sono state possibili grazie alle modifiche alle sospensioni e all’aumentata rigidità del corpo. Il comportamento in curva è migliorato, ma al tempo stesso il confort in autostrada e nei lunghi viaggi è ancora garantito. La RX presenta anche un sistema di frenata d’emergenza più evoluto, che riconosce i pedoni anche in situazioni di poca luce così come per i ciclisti. Il mantenimento in corsia, invece tiene la Lexus RX al centro della corsia di marcia. Non cambia invece il sistema ibrido che sviluppa una potenza di 313 CV, grazie a un 6 cilindri benzina 3.5 da 262 CV e da due motori elettrici: uno da 167 CV mentre l’altro 68 CV. Il secondo serve a muovere le ruote posteriori in caso di utilizzo di trazione integrale.

Presentazione in Europa il 30 giungo, arrivo nei concessionari a partire dall’autunno del 2019.