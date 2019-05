SsangYong Tivoli Green Sound: la nuova edizione limitata

SsangYong Tivoli è già diventata un piccola icona all’interno dell’universo del Marchio coreano, tanto che adesso gode di un’edizione limitata che si ispira al mondo della musica. Stiamo parlando della SsangYong Tivoli Green Sound, che per l’appunto vuole essere da una parte la compagna ideale per un lungo viaggio alla scoperta di posti ignoti o per visitare le grandi Capitali europee, in grande confort e comodità, dall’altra vuole essere lei stessa l’attrazione, grazie a una carrozzeria speciale e a un impianto stereo da far invidia a un evento musicale.

Abbiamo parlato di carrozzeria speciale, perché in effetti la Tivoli Green Sound indossa un “abito” dalla tinta Techno Grey che viene esaltato dal color lime del tetto e delle calotte degli specchietti, inoltre abbiamo menzionato l’impianto stereo che nella fattispecie è un sistema Hi-Fi di Kenwood ricco di 6 altoparlanti coadiuvati da un subwoofer. Le sinfonie musicali vengono ancora di più esaltate dall’amplificatore a 4 canali: le impostazioni sono regolate direttamente dal computer di bordo, che permette di scegliere in modo rapido le proprie playlist, grazie al doppio sistema compatibile con Apple Carplay e Android Auto. Le dotazioni però non si fermano qua, perché questa vettura si distingue anche per i cerchi in lega leggera da 18″ con taglio diamantato nero, per le luci diurne a LED, per il volante e il pomello cambio rivestiti in pelle, per i sedili rivestiti in tessuto e per gli inserti abitacolo “titanium look”.

Perchè si chiama Gree Sound?

Mario Verna, Direttore Generale di SsangYong Motors Italia, spiega qual è l’idea che nasce alla base di questa edizione speciale di Tivoli: “questa nuova edizione speciale nasce dalla volontà di SsangYong di mostrare come questo modello sia davvero in grado di soddisfare le esigenze di tutti e di modularsi a seconda della personalità di chi lo guida. Lo abbiamo già dimostrato con Tivoli I LOV IT, dove abbiamo mostrato il nostro lato più romantico, e con Tivoli Vanity, dove invece abbiamo approcciato un target più fashion e cool. Con Tivoli Green Sound vogliamo ancora una volta enfatizzare l’identità eclettica di quest’auto, con una nuova veste che possa accompagnare gli amanti della musica durante i loro momenti speciali vissuti alla guida della nostra auto di punta”.

Questa edizione limitata sarà prodotta in soli 100 esemplari per il mercato italiano ad un prezzo di 24.500 Euro chiavi in mano con offerta lancio di 5.000 Euro di eco-bonus per la versione benzina con cambio manuale. In alternativa è disponibile anche la versione a GPL.