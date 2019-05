Peugeot e-208 protagonista al Roland Garros 2019

Peugeot e il Roland Garros, uno dei principali tornei di tennis al mondo, hanno un legame molto stretto che dura da più di 35 anni. La Casa del Leone è infatti presente nelle vicende del torneo parigino da ben 35 anni, tanto che nel passato alcuni modelli iconici di Peugeot sono stati dedicati direttamente al Roland Garros, come la celebre Peugeot 205. Dal 26 maggio al 9 giungo 2019 inizierà la nuova edizione del Roland Garros, in cui Peugeot sarà ovviamente presente sia come sponsor, sia attivamente con tanti modelli della sua gamma che invaderanno la scena intorno ai campi di terra rossa parigini, accompagnando tennisti e vip con una flotta di ben 226 veicoli.

Peugeot ha scelto, inoltre, dei nuovi testimonial per la sua nuova Peugeot e-208, la vettura simbolo di questo periodo di transizione energetica, e ha optato per le nuove stelle emergenti delle tennis internazionale, come: Alexander Zverev, Lucas Pouille e Pablo Carreño Busta. Tra i 226 veicoli che Peugeot ha messo al servizio delle personalità del Roland Garros ci sono modelli come: 508 fastback e SW, 5008 e Peugeot Traveller. Il Marchio così assicura il trasporto ufficiale dei giocatori, dei VIP, dei giornalisti, ma anche del pubblico nelle due settimane del torneo.

Peugeot 508 SW è invece la protagonista della serie Road To Roland-Garros, una web series in più episodi, in cui parteciperanno 7 ambasciatori del Marchio: Alexander Zverev, Juan Martin Del Potro, Lucas Pouille, Diego Schwartzman, Pablo Carreño Busta, Fernando Verdasco e Robin Haase. I tennisti risponderanno alle varie domande poste da una voce fuori campo o dall’attore Guillaume Dolmans durante il loro viaggio verso i campi del Roland-Garros. Sarà un modo per conoscere questi atleti in un’altra veste.

Ma la vera protagonista della manifestazione è la Peugeot e-208 nel colore blu vertigo. Si tratta di un veicolo che rappresenta il futuro prossimo del Marchio transalpino e vuole essere il simbolo di questa trasformazione e passaggio verso una mobilità diversa. Fin dal suo esordio la 208 verrà venduta nelle canoniche motorizzazioni benzina e diesel, più la 100% elettrica, la protagonista del Roland Garros 2019.