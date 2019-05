DS 3 Crossback, protagonista dei nuovi DS Concept Store

I DS Store si stanno man mano diffondendo in maniera capillare in tutto il territorio italiano, permettendo in questo modo lo sviluppo strategico del brand transalpino. In un momento importante per il marchio francese come quello del lancio della nuova DS 3 Crossback, viene inaugurato un format innovativo rappresentato dai DS Concept Store, capace di aumentare in maniera esponenziale le opportunità di visibilità della gamma DS su tutto il territorio nazionale.

Sarà inoltre possibile effettuare dei test su strada al volante della DS 3 CROSSBACK con l’obiettivo di far apprezzare alla possibile clientela le qualità dinamiche della vettura e la sua ricca dotazione tecnologica che comprende tra le altre cose il DS DRIVE ASSIST, ovvero il sistema di guida semi-autonoma che assiste il guidatore sfruttando la tecnologia di guida autonoma di secondo livello tra cui il sistema di frenata di emergenza automatica fino a 140 km/h (Active Safety Brake) o i proiettori Matrix LED Vision. Non manca inoltre il nuovo sistema di navigazione DS Conect NAV dotato di aggiornamento in tempo reale per il traffico e di mappe 3D. Degno di nota anche la scelta dei materiali pregiati dedicati agli interni della vettura, selezionati sfruttando la collaborazione di grandi marchi della moda e di abili artigiani.

DS3 Crossback: allestimenti, motorizzazioni e prezzi

La DS3 Crossback viene declinata in tre allestimenti: si parte da “So Chic” dedicato a chi cerca eleganza da una vettura, si prosegue con il “Performance Line”, sviluppato appositamente per la clientela sportiveggiante, mentre l’allestimento “Business” punta a mescolare in maniera sapiente versatilità e sportività.

Per quanto riguarda l’offerta relativa alle motorizzazioni, la DS Crossback può essere equipaggiata con un’ampia gamma di motorizzazione diesel e benzina. Per quanto riguarda i diesel, troviamo il motore BluHDi declinato nei livelli di potenza da 100 e 130 CV, mentre sul fronte dei benzina troviamo il PureTech proposto negli step di potenza da 100, 130 e 155 CV. Ricordiamo inoltre che tutte le motorizzazioni, tranne le due unità da 100 CV abbinate esclusivamente al cambio manuale a sei marce, possono essere abbinate al nuovo cambio automatico a 8 rapporti.

Il listino della DS Crossback parte da 26.200 Euro, prezzo riferito alla versione PureTech 100 Manuale So Chic e raggiunge i 32.900 Euro della variante top di gamma PureTech 155 Automatica Business. I DS Concept Store attualmente aperti sono in totale 10 ed affiancano i DS Store e DS Salon già presenti sul territorio: in totale sono ben 39 punti vendita già attivi su tutto il territorio italiano.