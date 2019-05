Toyota Aygo Connected: sempre più connessa

La Toyota rinnova la sua piccola di casa, la Aygo, introducendo una vettura moderna e al passo coi tempi, perché prima di tutto connessa e in grado di rispondere alle esigenze di una clientela sempre più attenta a queste tematiche. Il grande passo in avanti in questi termini si ha con l’introduzione della Smartphone integration con Apple Car Play e Android Auto, che si dota di una interessante novità: il nuovo modulo di trasmissione Data Communication Module (DCM) in grado di registrare alcuni dati di utilizzo della vettura. In più tramite l’App MyT, l’utente è in grado di visualizzare la posizione nella quale ha parcheggiato, può pianificare un itinerario, oppure controllare lo stato della propria vettura attraverso il controllo di diversi indicatori.

Un’altra grande introduzione è il PAY PER DRIVE CONNECTED, un nuovo modulo di trasmissione che per mezzo della connettività della vettura, permette di adattare il piano dei pagamenti all’effettivo utilizzo dell’automobile. Il cliente così può scegliere tra cinque livelli di chilometraggio annuo a cui corrispondono poi delle rate differenti. Successivamente la rata cambia e cambia anche il valore residuo. Con questa formula si può anche restituire la vettura in ogni momento, cambiare la durata del piano di rateazione, cambiare l’importo o azzerare le rate anche dopo l’acquisto. Toyota introduce una rata di 100 € per la versione x-play dotata di Smartphone integration, mentre per passare agli allestimenti superiori basterà pagare 10€ in più al mese.

Toyota Aygo x-cite e x-wave

La Toyota Aygo Connect x-cite sfoggia una nuova livrea bicolore Orange con tetto nero, in abbinamento con lo spoiler anteriore e con gli specchietti retrovisori. Il pacchetto estetico è completato da fendinebbia, vetri posteriori oscurati e cerchi in lega Glossy Black da 15” a dieci razze. Anche nell’abitacolo troviamo gli inserti inserti Glossy Black sulla console centrale e sulla plancia, così come abbiamo una cornice cromata per la leva del cambio e delle bocchette laterali arancioni. L’allestimento x-cite presente tappetini con bordi arancioni e tessuto Manhattan per i sedili. L’altra edizione speciale x-wave si mostra con un tetto in tela Black apribile elettricamente e rispetto all’allestimento x-play possiede i cerchi in lega neri da 15”, i fendinebbia e i vetri posteriori oscurati.