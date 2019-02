Toyota Aygo x-style e x-cite al Salone di Ginevra 2019

Toyota ha annunciato la presenza al Salone di Ginevra 2019 delle nuove Aygo x-style e x-cite, due allestimenti della citycar giapponese caratterizzati da un’attenta personalizzazione estetica e non solo.

La Toyota Aygo x-style si presenta con un corpo vettura bianco in cui spiccano la capote in tela color Orange Twist e gli inserti Dark Orange nella carrozzeria. La dotazione include i cerchi in lega da 15 pollici neri, i finestrini posteriori oscurati, i fendinebbia, la modanatura Piano Black sulla plancia e alcune finiture arancioni nelle bocchette del climatizzatore e sul tunnel centrale.

Sulla Toyota Aygo x-cite si notano invece i cerchi in lega da 15 pollici, i gusci degli specchietti retrovisori esterni e alcuni dettagli del paraurti abbinati a contrasto al corpo vettura arancione e al tettuccio nero. Lo stesso schema è previsto anche per l’abitacolo, che riprende l’impostazione cromatica dell’esterno.

Sul fronte della dotazione, entrambi gli allestimenti offrono il volante multifunzione, il climatizzatore manuale, il sedile del conducente regolabile in altezza, il cruise control e il sistema d’infotainment Display Audio con schermo da 7 pollici, supporto ad Android Auto ed Apple CarPlay e retrocamera per agevolare le manovre. La lista degli optional include invece il pacchetto Toyota Safety Sense, il sistema smart entry & start e la radio digitale DAB.

Sia la Toyota Aygo x-style che la Aygo x-cite saranno disponibili in abbinamento al motore 1.0 tre cilindri a benzina da 72 cavalli e 93 Nm di coppia. L’unità propulsiva è a sua volta selezionabile nella variante Eco che prevede la presenza del sistema Start & Stop e di un cambio dalla rapportatura più lunga, così da consentire consumi più bassi nell’ordine di 3,8 litri ogni 100 chilometri.