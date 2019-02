Mazda MX-5 30th Anniversary: prezzo da 34.250 euro

La Mazda MX-5 compie 30 anni e per festeggiare questo traguardo la roadster più venduta di sempre è stata realizzata in una serie speciale, la 30th Anniversary, che sarà costruita in soli 3.000 esemplari. Di questi 90 sono destinati al mercato italiano, nello specifico 65 con soft top e 25 con tetto ripiegabile (RF).

Per averle bisognerà mettere in conto un esborso di 34.250 euro per la variante convenzionale e 36.750 euro per la RF. Si tratta di vetture realizzate sulla base dell’allestimento Sport e spinte dal potente 2 litri a 4 cilindri da 184 CV.

Rispetto al modello che conosciamo presentano dei particolari che le rendono immediatamente distinguibili, il primo di questi è senza dubbio il colore Racing Orange, poi ci sono i cerchi in lega forgiati Rays verniciati di nero, le pinze dei freni arancioni griffate Brembo all’anteriore e Nissin al posteriore e l’immancabile badge che specifica il numero esatto dell’esemplare sui 3.000 prodotti. L’abitacolo invece presenta delle cuciture color arancione che richiamano la verniciatura esterna.

Accessoriata di tutto punto come la versione Sport, la MX-5 30th Anniversary presenta la connessione con gli smartphone, i fari full LED, i sedili sportivi in pelle ed Alcantara griffati Recaro, l’impianto Audio Bose ed il navigatore satellitare. Completano il quadro la smart key, i sensori di parcheggio posteriori ed il climatizzatore automatico.

Leggera e potente, la vettura in questione ha un motore capace di allungare fino a 7.500 giri che le consente di scattare da 0 a 100 km/h in 6,5 secondi (6,8 s RF). Inoltre, con la trazione posteriore assicura grande divertimento in pista. Per vederla sulle strade ci vorrà ancora qualche mese visto che verrà consegnata ai clienti entro il mese di giugno.