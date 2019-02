Mazda MX-5 30th Anniversary Edition: la versione in Racing Orange svelata a Chicago

Mazda ha presentato in anteprima mondiale sotto i riflettori del Salone di Chicago 2019 una inedita serie speciale dedicata al 30° anniversario della MX-5, ovvero la spider più apprezzata dell’intero globo. La scelta di presentare questa serie speciale al Chicago Auto Show non è stata affidata al caso, considerando che proprio in questa location – nell’ormai lontano 1989 – fu presentata la prima generazione dell’iconica roadster nipponica. La Mazda MX-5 può contare su un successo senza precedenti, riassumibile in 30 anni costellati di successi e premi conquistati, a cui si aggiungono più di un milione di unità vendute in tutto il mondo.

La nuova Mazda MX-5 30th Anniversary Edition si presenta con una inedita livrea denominata “Racing Orange”. Oltre alla speciale colorazione esterna, questa nuova edizione limitata si distingue per l’adozione di MX-5 ruote in alluminio forgiato (RAYS ZE40 RS30) specifiche per questa versione e realizzate in collaborazione con Rays Co.Ltd, da cui si intravedono le pinze freno di colore arancione (anteriori Brembo e posteriore Nissan).

All’interno dell’abitacolo troviamo il badge “30th Anniversary” che identifica l’edizione speciale, arricchito con il numero progressivo, a cui si aggiungono i sedili ad alto contenimento realizzati dagli specialisti della Recaro. Questi ultimi – insieme ai pannelli porta, alla plancia e alla leva del cambio – sfoggiano dettagli in arancione che richiamano la colorazione esterna. Dal punto di vista della dotazione tecnologica segnaliamo la presenza del sofisticato impianto audio ad alta fedeltà BOSE (AUDIOPILOT2) dotato di ben nove diffusori, inoltre non manca l’ormai irrinunciabile connettività per smartphone grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto.

La Mazda MX-5 viene proposta con due differenti motorizzazioni: l’unità entry level quattro cilindri a benzina 1.5 litri da 132 CV, affiancata dal più prestazione quattro cilindri a benzina 2.0 litri da 184 CV. Quest’ultima motorizzazione dichiara un’accelerazione da 0 a 100 km/h effettuata in 6,8 secondi, una velocità massima di 220 km/h e un consumo nel ciclo misto pari a 6.9 litri ogni 100 km percorsi (versione 2.0L Skyactive-G 184cv RF Sport). La seria speciale Mazda MX-5 30th Anniversary Edition in Racing Orange sarà declinata nelle versioni soft top e RF e verrà prodotta in una serie limitata di sole 3.000 unità disponibili per tutti mercati del mondo.