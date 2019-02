DS 3 Crossback: design e sicurezza

DS segna un altro punto cruciale della sua personalissima storia con l’approdo sul mercato della nuova DS3 crossback, una vettura che sposa appieno lo stile e la filosofia di questo Marchio premium francese. Il design ha la sua parte importante nella costruzione di questo veicolo, che si caratterizza per un aspetto elegante e raffinato. Un altro ruolo principale designato alla DS3 Crossback è quello di essere un’apripista a livello tecnologico per questo marchio, che sta guadagnando sempre più spazio nei cuori degli appassionati.

DS3 Crossback si mette in mostra con uno degli elementi che la distinguono, cioè i fari con tecnologia Matrix LED Vision, che propongono una fascia di luce che si adatta perfettamente e in modo autonomo alle varie condizioni di luce che vengono affrontate. Questo sistema garantisce un maggior rispetto anche per i veicoli che corrono dalla parte opposta della carreggiata, specie quando si incontrano nelle strade buie fuori città. Questa tecnologia è composta da tre moduli a LED destinati alle luci anabbaglianti, e un modulo per le luci abbaglianti. Per caratterizzare ancora di più l’eleganza e raffinatezza delle luci, quando la vettura è in fase di accensione, emana un fascio luminoso porpora che regala un effetto accattivante.

A livello di sicurezza, la DS3 Crossback è provvista da un sistema di Active Safety Brake, il quale si attiva in situazioni di emergenza in modo del tutto innovativo. Il sistema interviene sia che l’ostacolo risulti un veicolo a quattro ruote, una moto oppure una persona. E’ efficace sia in condizioni di giorno che di notte. Il merito è da attribuire ad un radar di ultima generazione posto sotto l’imponente calandra. Il sistema avverte del pericolo prima con un segnale sonoro e uno visivo, se non vi è risposta da parte del conducente la vettura si blocca in modo autonomo. L’efficacia di questo sistema spazia da una velocità minima di 5 km/h fino ad una di 140 km/h. Il conducente può in seguito riprendere la marcia con un semplice tocca dell’acceleratore.