Range Rover Velar: debutta la SVAutobiography Dynamic Edition

Land Rover ha svelato la nuova edizione limitata Range Rover Velar SVAutobiography Dynamic Edition, capace di regalare ancora più potenza, fascino e lusso, ad uno dei SUV considerati tra i più belli dell’intero globo, insignito ai World Car Awards 2018 con il riconoscimento World Car Design of the Year.

Sviluppato dalla divisione Special Vehicle Operations di Land Rover, dal punto di vista estetico il SUV inglese porta al debutto l’esclusiva livrea Satin Byron Blue, anche se rimangono disponibili le altre tonalità denominate Firenze Red; Santorini Black; Corris Grey; Fuji White e Indus Silver, tutte abbinate al tetto in contrasto Narvik Black. L’effetto scenico viene completato dalla presenza dei cerchi in alluminio forgiato da 21 pollici che a richiesta possono essere sostituiti dai cerchi da 22 pollici torniti al diamante con finitura esclusiva Silver Sparkle. Dagli enormi cerchi si intravedono i generosi dischi freno da 395 mm all’anteriore e da 396 mm al posteriore, “morsi” da pinze di colore rosso dotati di quattro pistoncini davanti e flottanti dietro.

All’interno dell’abitacolo si scopre un ambiente ricco ed opulento, caratterizzato da rivestimenti in pelle Windsor traforata e trapuntata a losanga, impreziosito da doppie cuciture e disponibile in quattro combinazioni di colore: Ebony, Cirrus, Vintage Tan e Pimento. I sedili vantano inoltre la regolazione elettrica, la funzione massaggio, quella riscaldabile e raffreddabile. Davanti la strumentazione digitale da 12,3 pollici troviamo un nuovo volante sportivo con corona specifica e paddle in alluminio tattile, mentre al centro della plancia troviamo due display, quello più in basso dedicato alla climatizzazione e quello più in alto riservato al sistema di infotainment Touch Pro Duo.

La questa versione speciale si pone al vertice della gamma Velar e viene abbinata alla poderosa motorizzazione 5.0 litri V8 Supercharged da 550 CV che consente al veicolo di offrire prestazioni elevatissime, riassumibili con una velocità massima pari a 274 km/h e uno scatto da 0 a 100 km/h bruciato in appena 4,5 secondi, nonostante l’elevata massa in gioco. Le calibrazioni del sistema 4×4, dell’Active Rear Locking Differential, della trasmissione ad otto rapporti, dello sterzo e delle sospensioni pneumatiche sono state settate dai tecnici del Costruttore inglese per garantire il massimo confort, di marcia, la migliore maneggevolezza e reattività.

La Range Rover Velar SVAutobiography Dynamic Edition può essere già ordinata in Italia e risulta disponibile con un listino che parte da 112.660 euro.