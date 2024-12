Range Rover SV Candeo: icona di lusso ispirata a Miami

Range Rover ha svelato la Range Rover SV Candeo, la sua creazione SV Bespoke più recente e raffinata, al Design Miami. Questo veicolo unico, il cui nome latino significa “brillare” o “rifulgere”, è un’ode alle albe mozzafiato della costa di Miami. La SV Candeo, un’esclusiva Range Rover a passo lungo, rappresenta il culmine del servizio SV Bespoke e offre uno sguardo al futuro della personalizzazione di lusso per i clienti più esigenti.

Un’armonia di colori ispirata all’oceano

L’esterno della SV Candeo è rifinito con una straordinaria vernice sfumata bicolore applicata a mano. Questa tecnica innovativa, mai utilizzata prima su una Range Rover, crea un affascinante effetto “ombra”. La tonalità azzurro satinato della parte superiore del veicolo sfuma elegantemente nel bianco perla lucido della parte inferiore, riflettendo i delicati bagliori dorati che danzano sulle acque cristalline di Miami.

Range Rover SV Candeo: dettagli in oro massiccio

L’esterno è ulteriormente impreziosito da cerchi in lega da 23 pollici, forgiati e rifiniti a diamante con inserti in tinta bianco perla. Le scritte Range Rover, realizzate in oro massiccio 18 carati, aggiungono un tocco di opulenza senza precedenti. Con un peso di oltre 900 grammi, la quantità di oro utilizzata in questo modello supera qualsiasi altra Range Rover precedente.

L’oro, proveniente da fonti responsabili e completamente riciclato, sottolinea l’impegno del marchio per la sostenibilità. Ogni lettera, stampata in 3D per la massima precisione, è stata meticolosamente rifinita a mano da un gioielliere britannico per garantire un allineamento impeccabile con la carrozzeria. Il risultato è un bordo esterno lucido e una superficie frontale spazzolata che esaltano la bellezza intrinseca dell’oro.

Un interno che celebra la luce

L’interno della Range Rover SV Candeo è un capolavoro di artigianato e design, con una palette di colori che evoca la serenità dell’alba. La pelle Liberty Blue Near-Aniline e Perlino Semi-Aniline crea un’atmosfera armoniosa e sofisticata. Delicati ricami, realizzati con cura e precisione, impreziosiscono l’abitacolo, celebrando il tema della “luce”. I lussuosi schienali dei sedili anteriori sono adornati da un motivo radiante che richiama i raggi del sole che sorgono sull’orizzonte. Questa immagine suggestiva si estende a tutto l’interno, creando un’atmosfera avvolgente e luminosa.

Per la prima volta in una Range Rover, anche il rivestimento del cielo è stato ricamato. La sua finitura in Perlino, con sfumature dorate che variano a seconda della luce, contribuisce a creare un’atmosfera di eleganza raffinata. I cuscini dei sedili presentano un intricato motivo geometrico ispirato alla meridiana, con ben 90.000 punti per cuscino. Questa lavorazione impeccabile testimonia l’attenzione ai dettagli e la maestria artigianale che caratterizzano la SV Candeo.

Comfort e funzionalità su misura

L’abitacolo posteriore è stato progettato per offrire un comfort impareggiabile a due passeggeri. I sedili avvolgenti, con contorni specifici per la Range Rover SV, sono dotati di regolazione a 24 vie e funzione massaggio. Un elegante Club Table estraibile elettricamente si solleva dalla consolle centrale, offrendo un pratico spazio di lavoro quando necessario. La Tailgate Event Suite, ispirata ai colori vivaci delle albe di Miami, è rifinita in pelle Liberty Blue Near-Aniline e dotata di cuscini con un esclusivo design radiale del sole.