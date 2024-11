Range Rover Elettrico, ultimi test duri prima del debutto

Range Rover sta mettendo alla prova la sua prima macchina completamente elettrica in uno degli ambienti più impegnativi al mondo: il deserto degli Emirati Arabi Uniti. I prototipi del SUV di lusso sono sottoposti a temperature superiori a 50°C e un’umidità del 90%, per garantire che la Range Rover Elettrica mantenga gli standard di comfort e capacità del marchio, anche in condizioni estreme.

Range Rover Elettrico: prestazioni efficienti e gestione termica intelligente

Questi test rigorosi si concentrano sul nuovo sistema di gestione termica intelligente, progettato per controllare in modo efficiente la temperatura dell’intero sistema di propulsione. La Range Rover Elettrica ha dimostrato un’efficienza impressionante, superando le prestazioni termiche di qualsiasi altro modello Range Rover testato sulla sabbia. Questo risultato sottolinea l’impegno del marchio nel fornire un’esperienza di lusso sostenibile senza compromettere le prestazioni.

Capacità fuoristrada inarrestabili: la sfida di “Big Red”

Le capacità fuoristrada sono state messe alla prova sulla duna di sabbia “Big Red” nel deserto di Al Badayer, alta oltre 91 metri. La Range Rover Elettrica ha superato la sfida, scalando la duna per cinque volte consecutive senza cali di prestazioni, a dimostrazione delle sue eccezionali capacità in fuoristrada. L’avanzato sistema Terrain Response e il nuovo sistema Intelligent Torque Management, che controlla la trazione di ogni singola ruota, garantiscono una guida precisa e raffinata anche sui terreni più impegnativi.

Il SUV di lusso elettrico promette di essere un degno successore dei modelli precedenti, combinando esclusività, prestazioni ed efficienza in un pacchetto sostenibile. Insomma, tutto quello che serve per imporsi in un mercato complesso, nel quale non serve più avere delle dotazioni da prima della classe, ma dove servono anche altri strumenti, meglio se connessi a realtà efficienti ed ecologiche. Come vuole essere questa nuova RR, un veicolo più sostenibile in ogni suo aspetto, senza – tuttavia – tralasciare gli aspetti che hanno reso questo Marchio un’icona globale.