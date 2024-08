Range Rover: riapre la “House” a Courmayeur

Per vivere appieno lo spirito e l’essenza di un luxury brand come Range Rover riapre a Courmayeur la Range Rover House

La Range Rover House riapre le sue porte, dal 9 al 18 agosto, presso lo Chalet de l’Ange di Courmayeur, un’oasi di eleganza nel cuore delle Alpi. Sita in uno scenario unico e suggestivo ai piedi del Monte Bianco, questa dimora esprime l’essenza modern luxury del marchio. I clienti verranno quindi coinvolti in esperienze emozionali, pensate per regalare momenti indimenticabili.

La Range Rover House, non un semplice posto

La Range Rover House propone un approccio contemporaneo che rispecchia il DNA e lo spirito del brand. Gli ospiti avranno l’opportunità di immergersi nell’essenza del mondo britannico attraverso un programma variegato di esperienze curate nei minimi dettagli e la possibilità di scegliere tra esclusivi pacchetti di experience pensati per loro.

Le attività indoor, tra le tante offerte proposte, includeranno sessioni di wellbeing, grazie a Technogym, degustazioni di vini pregiati provenienti dai vitigni Bellavista, show-cooking con chef stellati. In outdoor sarà possibile partecipare ad avvincenti attività a bordo di prestigiosi modelli della gamma Range Rover e avventurarsi in tour su E-bike, in totale armonia con la natura.

Gli interni della House, connotati dalla presenza di arredi Molteni&C, e arricchiti da elementi di design modernista e materiali sostenibili, saranno ulteriormente caratterizzati da un elegante lounge bar, da aree talk per conversazioni ispiratrici, e da un accogliente living esterno presso il Jardin de l’Ange. Questi spazi saranno il perfetto scenario per accogliere chi desidera vivere momenti di emozioni pure, trasformandoli in ricordi preziosi di questa estate 2024.

A bordo dei SUV del marchio

Nello spazio esterno, prende la scena una protagonista di assoluta eccezione: la Range Rover Sport SV Gaea Curation. La raffinata vettura fa parte della “Range Rover Sport Celestial Collection” – la prima collezione di Range Rover nel suo genere – composta da cinque curation uniche, ciascuna ispirata all’antica mitologia e al cosmo, cinque interpretazioni sofisticate e armoniose: Gaea, Theia, Io, Vega e Sol. Dai toni naturali di “Gaea” al giallo brillante degli esterni di “Sol”, ogni collection di questi esclusivi veicoli Range Rover Sport SV Bespoke, offre ai clienti una visione unica e personalizzata del SUV di lusso ad alte prestazioni.

La rinnovata partnership tra Range Rover e il comune di Courmayeur riafferma l’impegno comune volto a valorizzare le eccellenze del territorio e le sue straordinarie bellezze naturali. Questo sodalizio sottolinea la sinergia tra missione e valori condivisi, per puntare, insieme, ad un futuro sempre più sostenibile e rispettoso dell’ambiente. Un ulteriore atto del brand, fortemente legato al territorio dell’alpine, che continua a muoversi facendo viaggiare insieme innovazione e responsabilità ambientale.