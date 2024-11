Lamborghini ha svelato la sua ultima meraviglia, la Revuelto Opera Unica, durante la Lamborghini Esperienza Arte Shanghai. L’evento, ospitato presso U-TANK No.5 nel West Bund della città, ha messo in luce l’eccezionale abilità artistica e tecnologica del marchio italiano, che ha dedicato questo modello unico al mercato cinese. Creata dal Lamborghini Centro Stile in collaborazione con il reparto di personalizzazione Ad Personam, questa speciale edizione rappresenta un passo avanti nel connubio tra arte e ingegneria automobilistica.

Il Presidente e CEO di Lamborghini, Stephan Winkelmann, ha commentato: “La Revuelto Opera Unica rappresenta la nostra incessante ricerca dell’eccellenza e porta il nostro spirito innovativo e l’arte intrinseca a un nuovo livello. Con questa vettura, Lamborghini conferma la sua visione di fusione tra velocità, potenza e maestria artigianale.” La Revuelto Opera Unica, infatti, combina la potenza delle sue prestazioni con un design esclusivo e un’attenzione artigianale ai dettagli che ne accentuano l’unicità.

I dettagli di design sono un vero omaggio alla tradizione Lamborghini e alla sua filosofia Direzione Cor Tauri, la strategia di elettrificazione del marchio che mira a un futuro sostenibile. L’esterno della Revuelto è un tripudio di colori vibranti, con una livrea dipinta a mano che sfuma dal Nero Pegaso al Rosso Efesto, arricchita da tonalità come Rosso Mars, Arancio Dac e Arancio Apodis. Questi colori, oltre a richiamare la velocità e la potenza, sono stati scelti per incarnare lo spirito dinamico di Lamborghini. L’effetto finale, ottenuto con oltre 480 ore di lavorazione artigianale, conferisce alla vettura un’energia visiva che rappresenta il massimo dell’esclusività.

Anche gli interni della Revuelto sono progettati per esaltare l’eleganza e la qualità artigianale. L’abitacolo presenta una pelle Nero Ade con dettagli in Rosso Efesto, esaltati da cuciture invertite che evidenziano il logo Lamborghini. Ogni aspetto dell’interno, inclusi i profili in Corsatex di Dinamica, riflette la dedizione a un design senza compromessi. A completare il tutto, una targa Opera Unica in carbonio con il logo inciso, un dettaglio distintivo che rende omaggio al talento artigianale Lamborghini.

Alla Lamborghini Esperienza Arte, la Revuelto non è stata l’unica protagonista: un’installazione chiamata “The Racing of Speed” ha affascinato i presenti con una rappresentazione artistica che combina l’auto con la Somersault Cloud, una figura mitica della cultura cinese. La manifestazione ha offerto anche l’opportunità di ammirare la Lamborghini Urus SE, il primo SUV ibrido plug-in del marchio, con un V8 biturbo e un motore elettrico per una potenza combinata di 800 CV.

La Revuelto Opera Unica rappresenta l’evoluzione di Lamborghini verso una mobilità sostenibile senza rinunciare alle sue caratteristiche distintive di potenza e innovazione. Il modello di serie, lanciato nel 2023, è la prima supersportiva ibrida V12 plug-in di Lamborghini. Con una potenza complessiva di 1.015 CV, la Revuelto accelera da 0 a 100 km/h in soli 2,5 secondi, raggiungendo una velocità massima di oltre 350 km/h. Questa vettura stabilisce un nuovo standard nel settore delle auto di lusso ad alte prestazioni, combinando ingegneria d’avanguardia con una maestria artigianale di assoluto pregio.