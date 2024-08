La Lamborghini Revuelto Opera Unica è una creazione straordinaria che celebra la bellezza della Sardegna. Realizzata attraverso il reparto di personalizzazione Ad Personam in collaborazione con il Centro Stile Lamborghini, questa vettura esclusiva è stata svelata durante una cena prestigiosa presso l’hotel Cala di Volpe.

L’elemento più affascinante della Revuelto Opera Unica è la sua livrea blu, unica al mondo, che ha richiesto ben 475 ore di lavoro artigianale. Le tecniche di verniciatura sviluppate specificamente per questa vettura mettono in risalto gli angoli e le linee dinamiche della Lamborghini. Tre tonalità di blu sono sapientemente combinate per creare effetti speciali ispirati al mare della Sardegna.

Il colore di base, Blu Tawaret, è applicato sui pannelli anteriori e sul tetto, mentre il Blu Cepheus, più chiaro, sfuma elegantemente sui pannelli posteriori. Il Blu Okeanos, utilizzato per il cofano e intorno allo splitter, aggiunge profondità alla livrea, completata dai dettagli in Nero Bocca e dagli elementi aerodinamici in carbonio lucido. I cerchi Altanero in nero lucido con freni carboceramici neri completano l’estetica esterna.

All’interno, il Blu Delphinus domina i rivestimenti, accompagnato dal Blu Amon sugli schienali dei sedili, sulle portiere e sulle rifiniture della console centrale. Le cuciture e i profili bianchi Bianco Leda creano un contrasto elegante. I sedili, i pannelli delle porte, il tunnel e la linea del tetto introducono una novità: il ricamo Revuelto.

Grazie a uno strumento appositamente sviluppato, le cuciture a tre toni in Blu Amon, Blu Cepheus e Bianco Leda richiamano le tonalità delle acque sarde. Questo effetto è ripreso anche dalla placca Opera Unica in carbonio Blu Mira sulla parete posteriore dell’abitacolo e dalla copertura del pulsante Start/Stop sulla console centrale.

Nonostante le novità estetiche, il cuore della Lamborghini Revuelto Opera Unica rimane il potente motore 6.5 V12, abbinato a tre unità elettriche per un totale di 1.015 CV, garantendo prestazioni senza compromessi.