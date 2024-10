Hyundai Inster Cross: citycar elettrica per l’avventura

Hyundai Motor ha annunciato il prossimo lancio di Inster Cross, una nuova variante del modello lanciato da poco. Questa versione crossover sarà presto disponibile e offrirà ai clienti la versatilità di un mezzo che è in grado di affrontare molteplici avventure, anche su superfici precedentemente impensabili.

Una crossover coraggiosa

Gli interni spaziosi e la capacità di carico della versione base di Hyundai Inster Cross offrono ai clienti una maggiore versatilità, praticità e flessibilità. Esteticamente la nuova vettura è caratterizzata da elementi di design esterni e interni distinti e focalizzati sull’outdoor. Ci sono paraurti anteriori e posteriori larghi e rettangolari per evidenziare il carattere avventuroso e rivestimenti neri in rilievo. Le piastre antisdrucciolo anteriori e posteriori, insieme ai pannelli laterali con cerchi in lega da 17 pollici, offrono una maggiore protezione durante la guida su strade accidentate.

I portapacchi sono di serie per trasportare tutto il necessario per le commissioni quotidiane, gli sport all’aria aperta e i viaggi in campeggio. La variante crossover sarà offerta in un esclusivo colore esterno, Amazonas Green Matte, oltre a cinque colori disponibili per la versione standard, alcuni dei quali con tetto nero bicolore: Atlas White, Natural Ivory, Aero Silver Matte, Abyss Black Pearl e Jungle Khaki. All’interno, la Hyundai Inster Cross offrirà una speciale combinazione di colori e finiture: tessuto grigio con accenti giallo lime. L’esclusivo rivestimento sarà completato da accenti giallo-calce sulla plancia.

Hyundai Inster Cross: autonomia di 359 km

La Hyundai Inster Cross è dotata di serie di caratteristiche comuni alle auto di segmento superiore. Oltre a offrire fino a 359 chilometri di autonomia completamente elettrica (soggetta all’omologazione dell’intero veicolo), il modello può essere ricaricato dal 10 all’80% in circa 30 minuti. Questa vettura offre anche un pacchetto ADAS leader del segmento, che comprende il sistema di assistenza alla guida in autostrada 1.5, lo Smart Cruise Control e il sistema di prevenzione delle collisioni in avanti 1.5.

L’abitacolo offre una vera e propria versatilità, con la possibilità di ripiegare tutti i sedili, l’accesso pedonale alla fila anteriore e i sedili della seconda fila divisi 50/50 che possono scorrere e reclinarsi. La produzione dalla Inster Cross inizierà nel corso dell’anno presso lo stabilimento Hyundai in Corea.