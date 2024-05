Mini John Cooper Works, il debutto alla 24h del Nuburgring

Gli appassionati del brand britannico e i fan degli sport motoristici attendono con ansia il debutto dell’attesissima nuova MINI John Cooper Works. La piccola sportiva farà la sua prima apparizione alla 24 Ore del Nürburgring di quest’anno, una delle gare di resistenza più dure al mondo, che sfida piloti e team a conquistare l’iconica Nürburgring-Nordschleife in un’estenuante battaglia di velocità, abilità e affidabilità che dura un giorno.

Sia benzina che elettrica

La nuova MINI John Cooper Works a benzina, rivestita di un camuffamento personalizzato progettato dal MINI Design Team, rende omaggio agli iconici schemi di colore rosso e bianco utilizzati per le Mini classiche negli sport motoristici degli anni Sessanta.

La novella inglesina in versione John Cooper Works, che sarà presentata in anteprima mondiale nell’autunno del 2024, segna una pietra miliare significativa nell’impegno del brand per l’innovazione e l’heritage. Con una mossa coraggiosa, la novella MINI JCW, sviluppata per superare i limiti della velocità e dell’agilità, sarà disponibile sia nella versione a benzina che in quella completamente elettrica.

MINI JCW, i richiami al passato

Per ricordare la storica vittoria della Mini Cooper S al Rally di Monte Carlo del 1964, 60 anni fa, la vettura da corsa presenta il caratteristico logo “37”, che commemora questa pietra miliare. Questo emblema è un omaggio alla ricca tradizione motoristica della Casa britannica. La nuova John Cooper Works #317 sarà iscritta dal team privato di Norimberga, Bulldog Racing, e gareggerà nella categoria SP 3T. Denominata “MINI John Cooper Works PRO“, l’auto da corsa Twin-Power Turbo rappresenta la perfetta fusione tra l’iconico design e l’affidabilità di MINI e l’esperienza collaudata in pista di Bulldog Racing.

La seconda vettura sarà l’amata John Cooper Works #474 nera con cambio manuale, che ha dimostrato la sua abilità conquistando un podio alla 24 Ore del Nürburgring dello scorso anno, dimostrando il suo valore contro una concorrenza agguerrita nella categoria VT-2, consolidando il suo status di formidabile concorrente nelle gare di durata. Mentre cresce l’attesa per il suo debutto, i fan del marchio e gli appassionati di automobili possono aspettarsi una vetrina indimenticabile delle capacità della nuova John Cooper Works alla 24 Ore del Nürburgring di quest’anno, dal 1° al 2 giugno 2024.