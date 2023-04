Mercedes-Maybach EQS SUV: lusso ed esclusività

Maybach presenta il primo modello di serie completamente elettrico: la Mercedes-Maybach EQS SUV. Immancabili i contenuti tipici del marchio: esclusività e lusso. Innanzitutto, però, l’auto deve essere seducente, come desiderava il fondatore dell’azienda, Wilhelm Maybach: “Tutto ciò che è di qualità deve essere anche bello”.

Di bell’aspetto

Grande stella all’anteriore, in posizione verticale sul cofano, mentre la griglia del radiatore – specifica del marchio – si colloca in una nuova dimensione più moderna e dinamica, risultando comunque aristocratica. La verniciatura bicolore (opzionale) rimane un elemento caratterizzante del marchio. Infine, grazie ai materiali pregiati, alla lavorazione artigianale e ai dettagli esclusivi, l’abitacolo offere un’esperienza di comfort olistico con un effetto cocooning davvero soddisfacente.

Cos’è la Mercedes-Maybach EQS SUV

“La Mercedes-Maybach EQS SUV è il nostro primo luxury SUV full-size completamente elettrico. Con Mercedes-Maybach ci sforziamo di aggiungere al bello lo scintillio dello straordinario. Gli interni sono una dichiarazione emozionale e di stile. L’impronta lounge promette viaggi di lusso ai massimi livelli. Insieme alle proporzioni innovative e progressive del SUV, stiamo ridefinendo completamente il lusso dei SUV del futuro”, dichiare Gorden Wagener, Chief Design Officer di Mercedes-Benz Group AG.

“La Mercedes-Maybach EQS SUV è una pietra miliare nella storia del nostro marchio. Per noi incarna la ridefinizione dell’eccellenza automobilistica nell’era dell’elettromobilità. I nostri clienti possono aspettarsi un’esperienza di guida elettrica assolutamente unica, con l’aura di straordinarietà tipica di Maybach”, afferma Daniel Lescow, Head of Mercedes-Maybach, Mercedes-Benz Group AG.

Multimedialità di livello

I tempi esigono che la multimedialità sia un cardine delle vetture di ultima generazione. La tecnologia deve essere coinvolgente, per questo sul lussuoso SUV fa capolino l’Hyperscreen MBUX di serie, contraddistinto da tre schermi che proiettano animazioni esclusive. Il piacere non è soltanto per chi alloggia davanti, ma anche per i passeggeri posteriori che possono appoggiarsi a due display da 11,6 pollici sistemati sugli schienali dei sedili anteriori.

Per terminare un pacchetto molto ricco, nella dotazione di serie c’è anche il tablet posteriore MBUX, che può essere utilizzato anche al di fuori del veicolo. Dunque, intrattenimento e coinvolgimento, due aspetti che è meglio vivere in un ambiente entusiasmante, per questo la Mercedes-Maybach EQS SUV usa una pregevole selleria in pelle Nappa proveniente da lavorazioni sostenibili, per rendere l’esperienza maestosa.