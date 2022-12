Mercedes-Maybach Haute Voiture: l’extra lusso in 150 esemplari

Il mondo dell’auto si arricchisce di una vettura che rappresenta a pieno titolo, il massimo del lusso su quattro ruote: la Mercedes-Maybach Classe S Haute Voiture. La grande ammiraglia tedesca verrà prodotta in pochissimi esemplari, appena 150, destinati a una clientela di altissimo profilo. Naturalmente un oggetto del genere necessitava di una presentazione appropriata, quindi è stato scelto un evento privato tenuto a Dubai alla presenza di VIP e influencer da tutto il globo. La Haute Voiture ha come fondamento la Mercedes-Maybach S 680 V12 da 610 CV, ma nel complesso rappresenta un gradino superiore.

Richiami al mondo della nautica

Questa lussuosa Classe S assomiglia a un vero yacht su gomma. Al Nautical Blue fissato su tetto e sui cerchi, viene abbinata una variante oro per tutta la gamma Maybach. Una volta che si è nei pressi dell’auto, un gioco di luci attraversa tutta la carrozzeria, mentre quando si sale a bordo si viene coccolati dalle luci a LED, anche nel reparto destinato ai passeggeri. La grande maestria nella cura dei dettagli si scopre soprattutto nell’abitacolo, dove ci sono degli eventi rimandi alla moda. I rivestimenti in Dark Nautical Blue e Rose Gold si connettono con la carrozzeria ma non mancano gli inserti in tessuto Bouclé e i tappetini in lino e in lana mohair.

Più tecnologia a bordo

Questa grande berlina dispone del sistema MBUX della Classe S ha ottenuto una nuova grafica con accenti d’oro e si possono scegliere 12 avatar come profilo di guida, tutti contraddistinti da qualche richiamo all’universo moda e lusso, come abiti da sera e cappotti eleganti. Ogni Haute Voiture, inoltre, viene consegnata con un telo copriauto (con loghi Maybach e Haute Voiture) e con una speciale gift box fatta a mano contenente un modellino in scala e un esclusivo portachiavi.

Mercedes-Maybach: prezzo da definire

La vettura sarà acquistabile nei negozi Maybach (anche online) e a corredo ci saranno delle borse con varie taglie e dimensioni. I materiali e i colori di quest’ultime traggono ispirazione dall’abitacolo della vettura e combinano lo stile Haute Voiture con l’artigianato di alto livello. Non si sa nulla sul costo, ma è molto probabile che l’assegno da staccare sia superiore ai 310.000 euro della S 680 di base.