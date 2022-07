Mercedes-Maybach Classe S by Mansory: lusso e performance

Quando si pensa all’ammiraglia tedesca di sublime eccellenza, la punta di diamante di un segmento così sofisticato non si può non pensare alla Mercedes-Maybach Classe S. Imponente e lussuosa, la grande berlina di Stoccarda è finita sotto le sapienti mani di Mansory che per lei ha riservato un’estetica e una meccanica molto raffinate, sia nella versione S580 che nella più potente S680 V12. Un tripudio di lusso e performance senza precedenti.

Moltissime le aggiunte

Per rendere la vettura ancora più speciale, all’esterno sono stati inseriti dei dettagli in fibra di carbonio per avere un look totale più affilato rispetto alla versione di serie. Al paraurti davanti è stato installato un nuovo splitter inferiore in carbonio, combinato a delle pinne laterali adesive del medesimo materiale. Al posteriore gli specialisti si sono preoccupati di inserire un grande spoiler al tetto e al bagagliaio, abbinato a delle nuove minigonne laterali. Scendendo in basso ha poi trovato collocazione un nuovo diffusore posteriore in fibra di carbonio, disponibile sia con che senza terza luce di stop.

Nuovi cerchi in lega

Se si dà un’occhiata lateralmente sono stati adottati dei nuovi cerchi in lega lucidi, sviluppati specificamente per l’auto in misura 9J x 22 pollici all’anteriore e 10,5J x 22 pollici al posteriore, equipaggiati rispettivamente con gomme 265/30 e 305/25, ovviamente R22. Mastodontici ed eleganti al tempo stesso.

Mercedes-Maybach Classe S: lavori alla centralina

In entrambe le versioni della grane ammiraglia è stata introdotta una centralina motore aggiuntiva denominata Performance PowerBox, abbinata a un nuovo sistema di scarico a quattro vie. Il risultato finale è di straordinaria rilevanza, come dimostrano i freddi numeri. La S580 V8 ha avuto un innalzamento di potenza di 97 CV e 120 Nm di coppia, arrivando a quota 600 CV totali e 820 Nm di coppia. La S680 V12 invece ha ottenuto un incremento di potenza di ben 108 CV 100 Nm di coppia, agguantando i 720 CV e la soglia dei 1.000 Nm di coppia. Cifre da capogiro.