Dodge Last Call: Charger e Challenger verso l’addio

Last Call sono le edizioni speciali delle Dodge Charger e Challenger, proposte in sette allestimenti diversi, quasi tutte anche per l’Europa.

Dodge dice addio alle sue iconiche muscle car con lo “sprezzante” motore V8: le Charger e Challenger sono al passo d’addio, ma prima di tutto c’è un’ultima chiamata alla quale rispondere. Le versioni finali si chiamano, per l’appunto, “Last Call” ed entreranno in produzione verso la fine del 2023.

Arrivano anche in Europa

Le Dodge Charger e Challenger Last Call hanno sette allestimenti che attingono a piene mani dalla storia e dalla tradizione del marchio. Sei di essi sono stati presentate ad agosto 2022 durante l’evento Dodge Speed Week, che sono: Challenger Shakedown, Charger Super Bee, Challenger e Charger Scat Pack Swinger, Charger King Daytona e Challenger Black Ghost. Il settimo allestimento è stato rivelato recentemente e si tratta della Dodge Challenger SRT Demon 170, da sole 3.000 unità. La Dodge amplia la sua commercializzazione anche all’Europa per almeno cinque delle sue sette versioni speciali; fanno eccezione la Charger King Daytona e l’ultima Challenger SRT Demon 170.

“Last Call”, targa commemorativa

Tutte le Dodge Charger e Challenger 2023 hanno targa commemorativa “Last Call” sotto il cofano che riporta il nome e la silhouette del veicolo, oltre alle scritte “Designed in Auburn Hills” e “Assembled in Brampton” che ne garantiscono l’origine. Per ogni vettura ci sono 14 diverse opzioni di colore per gli esterni, tra le quali spiccano tre tonalità caratteristiche del marchio B5 Blue, Plum Crazy purple e Sublime green, oltre al popolare Destroyer Grey.

Poche Dodge per il Vecchio Continente

La prima versione che arriverà sulle strade è la Dodge Challenger Shakedown 2023, che rende omaggio al concept del 2016 presentato al SEMA Show di Las Vegas, e sarà prodotta in 1.000 esemplari, dei quali 500 Dodge Challenger Shakedown R/T Scat Pack (in Destroyer Grey) e 500 Challenger Shakedown R/T Scat Pack Widebody (in Pitch Black). Nel Vecchio Continente ci saranno soltanto 55 esemplari, tutti Challenger Shakedown R/T Scat Pack Widebody (in Pitch Black). È possibile equipaggiare il modello con gli accessori dei pack Plus Group, Technology Group, Navigation e Carbon/Suede.