Dodge Challenger: arriva la speciale Shakedown “Last Call”

La nuova Dodge Challenger Shakedown si basa su una concept presentata al SEMA del 2016, e sarà prodotta in soli 1.000 esemplari. Questa edizione speciale avrà come base la versione sull’R/T Scat Pack. La metà di queste unità verrà commercializzata in Destroyer Grey, mentre le rimanenti saranno offerte in Pitch Black. Ad ogni modo, i veicoli saranno caratterizzati da strisce nere e rosse che girano attorno al cofano Mopar Shaker dove la grande feritoia cattura l’aria fredda. Inoltre, il modello riceverà una decalcomania “Shaker” sotto il cofano, una grafica rossa “392” nel parafango, una grafica allo spoiler “Shakedown”, e un badge Challenger nero e un badge R/T dedicato.

Freni Brembo

Le vetture si presentano con un look che sfoggia cerchi Slingshot neri lucidi da 20” per una versione, e Warp Speed nell’altra. Dietro questi si mostrano le pinze dei freni Brembo rosse a sei pistoncini. All’interno, il tema rosso e nero delle strisce prosegue per dare all’abitacolo un’aria ancora più aggressiva. Le superfici dei sedili sono realizzate in una combinazione di pelle Nappa nera e Alcantara con cuciture rosse. Quella cucitura continua sulla consolle, volante, sedili, mentre le cinture di sicurezza sono colorate Demonic Red.

Last Call

Ogni esemplare avrà una targa commemorativa “Last Call” sotto il cofano, realizzata in alluminio spazzolato. Ognuna di queste presenta il nome del veicolo, la sua silhouette e le scritte che la distinguono come “Designed in Auburn Hills” e “Assembled in Brampton”. Da Dodge però arrivano voci tranquillizzanti, perché non si tratta di una reale fine, ci sarà ancora spazio per tante muscle car con questo marchio.

Dodge Challenger: le varie versioni

La Dodge Challenger, così come le prossime sette edizioni speciali, verranno presentate il prossimo novembre allo spettacolo SEMA 2022 a Las Vegas, Nevada. I prezzi di entrambe le versioni del Challenger Shakedown saranno annunciati in ottobre all’apertura degli ordini.