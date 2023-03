Tesla Model S e Model X, nuova colorazione Ultra Red

Arrivano una manciata di modifiche alla Tesla Model S e alla Model X, a cominciare dall’arrivo di una colorazione in più, la fascinosa vernice Ultra Red. È l’unica scelta di colore rosso possibile e costa 3.000 dollari su entrambi i veicoli. Rimanendo all’esterno, c’è un nuovo tetto in vetro che, secondo quanto riferito, lascia entrare cinque volte più luce nonostante offra lo stesso livello di protezione dai raggi UV. I presunti vantaggi non finiscono qui poiché Tesla ha affermato che il tetto è più leggero e “migliora la manovrabilità” in quanto aiuta ad abbassare il centro di gravità.

Tesla, varianti Plaid

Le varianti Plaid sono le più performanti e sono dotate – oltretutto – di pastiglie dei freni migliorate che hanno una maggiore capacità termica. Non ci sono ulteriori informazioni sui dettagli, ma le nuove pastiglie dovrebbero essere ben gradite in quanto i freni possono diventare piuttosto resistenti ed efficaci, considerando che Model S Plaid ha un’accelerazione da 0 a 100 km/h da meno di 2 secondi e una velocità massima di 322 km/h.

Torna il volante rotondo

Ultimo ma non meno importante, Tesla offrirà un volante rotondo tradizionale come scelta di serie e gratuita. Ciò potrebbe contribuire a rendere i modelli più attraenti per coloro che non hanno apprezzato la variante particolare e un po’ strana vista negli ultimi tempi. La qualità di Tesla e dei suoi modelli di punta continua a convincere e con queste piccole modifiche mantengono una personalità utile per continuare a battagliare con i più aspri contendenti del suo settore. Il prezzo per la Model S aggiornata parte da 89.990 dollari e sale a 109.990 dollari per la Model S Plaid. La Model X costerà, invece, 99.990 dollari o 109.990 dollari per la versione Plaid.