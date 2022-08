Tesla Model S e X: l’allestimento Plaid arriva anche in Italia

Arriva in Italia l’allestimento per le Tesla Model S e X, la berlina e il SUV che raggiungono prestazioni molto più alte e un’autonomia maggiore.

Tesla Model S e X sono i due modelli di punta del brand americano, mentre le versioni Plaid di queste vetture sono quelle destinate alle alte prestazioni. Dopo una certa attesa, finalmente sbarcano anche nel listino italiano, con prezzi che certamente non sono alla portata di tutti: 140.990 euro per la berlina e da 144.990 euro per il SUV. A questa spesa vanno aggiunti 250 euro corrispondenti a un anticipo dell’ordine.

Tre motori

La Model S Plaid ha un’autonomia di ben 600 chilometri (secondo il ciclo Wltp) ed è dotata di trazione integrale, nonché di tre motori con rotori rivestiti di carbonio, capaci di portare la potenza di picco alla soglia di 1.020 cavalli. Questi numeri consentono di avere una velocità massima di 322 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h che si raggiunge in 2,1 secondi.

La Model X Plaid ha lo stesso propulsore, tuttavia deve pagare pegno per le maggiori dimensioni e il peso più elevato, quindi l’autonomia cala a 520 chilometri, l’accelerazione “sale” a 2,6 secondi e la velocità massima si ferma a 262 km/h. Nonostante questo restano dei numeri di altissimo profilo, soprattutto per un SUV.

Cosa si può aggiungere

Al già ricco allestimento si può aggiungere un tocco di personalizzazione con due tipologie di cerchi: Tempest da 19 pollici e Arachnid da 21 per la Model S, Cyberstream da 20 e Turbine da 22 per la Model X. Gli acquirenti delle Tesla possono anche aggiungere l’Autopilot avanzato al prezzo di 3.800 euro e la “Guida autonoma al massimo potenziale” a 7.500 euro, mentre in un secondo momento sarà disponibile il “Sistema di autosterzatura su strade urbane”.

Tesla Model S e X: le consegne

Le prime consegne delle nuove Tesla Model S e Model X Plaid sono programmate tra dicembre 2022 e febbraio 2023. Tra le opzioni si può scegliere anche fra cinque colori per la carrozzeria (rosso, bianco perla micalizzato, nero pastello, grigio metallizzato, blu oceano metallizzato e rosso micalizzato) e tre per gli interni (nero totale, crema, bianco & nero, tutti abbinati alla modanatura di fibra di carbonio).