Volkswagen ID.3 2023 restyling: novità, autonomia, interni, prezzi

Siamo già arrivati al primo restyling della Volkswagen ID.3, l’auto del cambiamento, della svolta elettrica da parte di Wolfsburg. Per il colosso tedesco dell’automobile, quest’ultima versione non è un semplice aggiornamento di metà carriera, ma qualcosa di più, come una generazione del tutto nuova. Molto è stato fatto sulla ID.3 per rispondere alle esigenze dei suoi clienti, delusi soprattutto dalla qualità degli interni, che adesso vanno verso una sostanziale svolta.

Cambiamenti nel look

La nuova ID.3 2023 toglie qualcosa, a partire dal paraurti con motivo ad alveare, dal fascione scuro alla base del parabrezza, dal coperchio del cofano, mentre aggiunge due prese d’aria verticali sempre al paraurti. Il taglio luminoso resta invariato, anche se al posteriore le luci di coda sdoppiate si illuminano anche nella parte integrata al portellone. Compare anche un’inedita livrea metallizzata Dark Olive Green.

Volkswagen ID.3 2023: interni di maggiore qualità

All’interno è stato svolto un lavoro più massiccio, infatti alcune plastiche rigide sono state sostituite con imbottiture e rivestimenti morbidi. Specialmente la parte bassa della plancia è quella che ha ricevuto un trattamento speciale. Anche l’interno porta adesso è foderato con tessuti soffici, mentre è stata rivisitata l’ergonomia del bracciolo, adesso più ampio. Per quanto riguarda le sellerie, la ID.3 sfrutta una microfibra caratterizzata per due terzi da materiali riciclati e in tutti gli allestimenti rinuncia all’uso di prodotti di origine animale, per una maggiore coerenza con la sua filosofia ecologica.

La nuova VW è provvista di serie del touch screen da 12 pollici in precedenza offerto come optional e contraddistinto da un software aggiornato (versione 3.5.0), che garantisce un’esperienza d’uso più fluida, grazie a menu semplificati applicazioni ottimizzate e contenuti del tutto inediti, come i videogame da usare quando l’auto è ferma, magari mentre si ricarica

Si aggiornano anche gli ADAS

La grande novità è il Travel Assist, che adesso fornisce assistenza attiva nel cambio di corsia. Si evolve anche il parcheggio assistito, che rende disponibile la funzione Memory per registrare fino a cinque manovre che l’auto può compiere senza ausilio umano con l’assistenza dei sensori, sterzando, accelerando, frenando e cambiando direzione in modo autonomo. Novità anche per quanto riguarda la predisposizione per la ricarica bidirezionale, che permetterà alla ID.3 di immettere energia tramite la rete di casa.

Versioni e prezzi Volkswagen ID.3 2023

Al momento sono presenti due varianti: Pro e Pro S. Entrambe possiedono un powertrain a motore singolo collocato al posteriore da 204 CV e 310 Nm, per una velocità massima di 160 km/h. Tra le due cambiano i valori in accelerazione (lo 0-100 km/h è rispettivamente di 7,3 e 7,9 secondi), ma soprattutto la capacità della batteria: da 58 kWh per la Pro e da 77 kWh per la Pro S, per un’autonomia dichiarata fino 426 km nel primo caso e fino a 546 km nel secondo.

Il listino prezzi, invece, è così composto: