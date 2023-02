Auto elettriche: per gli italiani costano troppo

Quali sono le motivazioni che impediscono agli italiani di acquistare auto elettriche? Non sono tanto le infrastrutture lacunose, i lunghi tempi di ricarica, ma essenzialmente l’eccessivo costo d’acquisto. Per gli automobilisti del Bel Paese, la spesa per sostenere l’acquisto di un’auto a batteria è troppo elevata, quindi meglio virare su un’ibrida. Questo è quanto è emerso dal “Global Automotive Consumer Study 2023” condotto dalla Deloitte su un campione di oltre 26 mila consumatori di 24 Paesi. Da questo studio viene evidenziato come il 32% di italiani sia intenzionata a puntare sulle ibride non ricaricabili (Hev) per il prossimo acquisto, mentre salgono dal 20 al 24% le ibridi alla spina (Phev). Limitata la propensione verso i veicoli a batteria: 11%.

L’analisi

“I consumatori italiani stanno acquisendo sempre più interesse verso i motori elettrici, ma questi ultimi sono ancora concepiti come accessori e complementari a quelli alimentati dai carburanti tradizionali. La diffidenza verso i modelli che dipendono da sistemi di ricarica esclusivamente elettrica lascia intendere, piuttosto, una chiara preferenza per un processo più graduale di sostituzione delle motorizzazioni classiche”, spiega Franco Orsogna, Automotive Leader di Deloitte Central Mediterranean.

Le auto elettriche piacciono, il prezzo le frena

Dalle analisi emerge un interesse notevole degli italiano verso le auto elettriche, ma soprattutto piace la mobilità a zero emissioni, in percentuale sempre maggiore rispetto all’anno precedente. C’è però un freno deciso al passaggio dallo stimolo all’acquisto e, come dicevamo, si tratta del prezzo. Fra i consumatori interessati all’acquisto di un’elettrica, ad esempio, il 22% sarebbe disposto a spendere non più di 15.000 euro, mentre un ulteriore 44% non si spingerebbe oltre la soglia dei 30.000 euro. Dunque, lo studio Deloitte conferma e rafforza analoghe evidenze di altre ricerche recenti pubblicate da Aretè, oppure da Ipsos e Europ Assistance.

Conclusione

“La barriera dell’investimento iniziale – aggiunge Orsogna – può essere in parte superata nel breve termine con il rinnovo annuale di ecoincentivi e altre forme di agevolazione economica da parte delle istituzioni pubbliche. Tuttavia, in un orizzonte di più lungo periodo, la diffusione dei veicoli elettrici su ampie quote di mercato richiederà da parte dell’intera filiera industriale investimenti mirati a contenere quanto più possibile il prezzo finale dei veicoli, sfruttando sinergie ed efficienze per guadagnare al contempo margini di profitto”.