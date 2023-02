Incentivi auto: terminati quelli di benzina e diesel

Gli incentivi auto per nuove vetture benzina e diesel sono già terminati, resistono quasi intatti quelli per elettriche e plug-in.

Gli incentivi auto previsti per l’acquisto di auto benzina e diesel sono già terminati in questi primi giorni di febbraio. Erano previsti per le vetture con emissioni di CO2 comprese tra 61 e 135 g/km, ma sono evaporati. Erano stati stanziati dal Governo 150 milioni di euro, ma sono esauriti in poco meno di un mese per soddisfare vendite per 75.000 unità. Oggettivamente poche per supportare un mercato in difficoltà, nonostante gennaio in ripresa rispetto allo stesso mese del 2022.

Analogie con il 2022

Si potrebbe dire che lo scenario degli incentivi per il 2023 segua il canovaccio dell’anno precedente. La situazione è abbastanza analoga, infatti ci troviamo a febbraio con gli incentivi per modelli benzina e diesel (anche ibridi) terminati in un breve lasso di tempo, a testimonianza di come gli italiani preferiscano ancora le auto tradizionali, mentre quelli per elettriche e plug-in ancora ampiamente disponibili.

La situazione attuale

Alla luce di quanto accaduto, gli incentivi auto perdurano nella prima fascia, quella delle emissioni di CO2 comprese tra 0 e 20 g/km. Per le auto elettriche, quindi, ci sono ancora – circa – 175 milioni di euro sui 190 inizialmente disponibili, mentre per la seconda fascia (emissioni di CO2 comprese tra 21 e 60 g/km) rimangono circa 220 milioni di euro sui 235 milioni del principio. Elettriche e plug-in, dunque, non stanno riscuotendo il successo sperato.

Incentivi auto, scenario futuro

Non sappiamo se, vista la penuria della domanda, ci sarà un travaso dei bonus dalle prime due fasce verso la terza. Probabilmente questa è una prospettiva da escludere a priori, però, non si sa mai. Adesso bisognerà osservare il quadro delle immatricolazioni di febbraio e marzo per capire come gli incentivi abbiano risollevato il mercato e se la loro mancanza nella terza fascia, potrà influenzare il numero di vendite in Italia. Di seguito, gli incentivi rimasti: