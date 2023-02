Nuova Mazda3 2023: ora con più potenza e meno consumi

Quali sono le novità portate in dote dalla nuova Mazda3 2023? In cosa consiste l’aggiornamento? Arrivano degli upgrade a livello di motorizzazioni e di contenuti hi-tech? Analizziamo quali elementi costituiscono le “big news” relative alla “segmento C” di Hiroshima.

Come sarà la nuova Mazda3?

Annunciata dalla filiale nord americana nella seconda metà di agosto 2022, nuova Mazda3 2023 ha raggiunto gli showroom di oltreoceano a partire da fine 2022.

Design e dimensioni

L’impostazione estetica è nel pressoché invariata: le due versioni Hatchback e Sedan mantengono la ben conosciuta filosofia di design Kodo che da un decennio caratterizza l’impronta stilistica dei modelli Mazda, che riscuote un ottimo gradimento da parte del pubblico.

Ecco le misure degli ingombri esterni.

Mazda3 Hatchback

Lunghezza: 4,46 m;

Larghezza: 1,8 m (specchi retrovisori esclusi);

Altezza: 1,44 m;

Capienza del bagagliaio: da 351 litri a 1.019 litri.

Mazda3 Sedan

Lunghezza: 4,66 m;

Larghezza: 1,8 m;

Altezza: 1,44 m;

Capienza bagagliaio: da 450 litri a 1.138 litri.

Abitacolo e tecnologia

All’interno, le funzionalità digitali e di infotainment si avvalgono di un display centrale da 8.8” provvisto dell’edizione più aggiornata del sistema multimediale Mazda Connect. L’equipaggiamento di bordo comprende avviamento “keyless”, telecamera per la retromarcia, due prese Usb anteriori, connettività Bluetooth, sensore pioggia. presentano un display centrale da 8,8 pollici. Altre caratteristiche standard includono avviamento a pulsante, ingresso illuminato senza chiave remoto, telecamera per la retromarcia, due ingressi USB anteriori, Bluetooth, sistema audio a otto altoparlanti, freno di stazionamento elettronico, tergicristalli con sensore di pioggia e sedili in tessuto nero.

Tutti i modelli Mazda3 sono forniti di serie con molte funzioni di sicurezza i-Activsense che comprendono, fra gli altri: Cruise Control con funzione Stop&Go, Smart Brake Support, Lane Departure Warning con Lane-Keep Assist, Driver Attention Alert e High Beam Control.

Motorizzazioni

Sotto al cofano, Mazda3 viene equipaggiata per l’Italia con l’unità motrice a 4 cilindri benzina 2.0 SkyActiv mild-hybrid, e in tre versioni con altrettanti livelli di potenza:

SkyActiv-G mild hybrid 122 CV;

SkyActiv-G mild hybrid 150 CV;

SkyActiv-X mild hybrid 186 CV.

Su altri mercati, Mazda3 adotta anche la motorizzazione SkyActiv-G 2.5, che nella nuova edizione 2023 è stata portata a 194 CV rispetto ai 189 CV precedenti. In più, l’attuale aggiornamento ha adottato un nuovo e aggiornato dispositivo di disattivazione cilindri, in modo da rendere più efficiente in determinate condizioni la risposta dinamica del veicolo relativamente ai consumi.

Versione carbon edition

In occasione del “reveal” di fine agosto 2022, per nuova Mazda3 2023 è stata svelata la versione più sportiva alto di gamma Carbon Edition, disponibile anche a trazione integrale e nelle due varianti di carrozzeria Hatchback e Sedan. L’equipaggiamento prevede, di serie, tinta carrozzeria Polymetal Grey, rivestimenti interni in pelle rossa, le dotazioni dell’allestimento americano “Preferred” (tetto apribile elettrico, sedili anteriori riscaldabili, sedile lato guida multiregolazione a comando elettrico con funzione memory e con supporto lombare anch’esso ad azionamento elettrico, griglia anteriore in nero lucido, specchi retrovisori esterni con memorizzazione del posizionamento), impianto audio premium Bose a 12 altoparlanti con griglie di uscita in alluminio, cerchi in lega da 18” a finizione in nero e finestrini laterali oscurati.

Quando esce la nuova Mazda3?

Mazda3 2023 ha debuttato nelle concessionarie degli Stati Uniti a partire da fine 2023. Ricordiamo che l’attuale gamma di Mazda3 viene proposta sul mercato italiano in una lineup di due configurazioni di carrozzeria:

Hatchback;

Sedan.

Gli allestimenti sono, rispettivamente, cinque e tre.

Hatchback

Evolve;

Executive;

Homura;

Exceed;

Exclusive.

Sedan

Executive;

Exceed;

Exclusive.

Prezzo della Mazda3 del 2023

Di seguito il dettaglio degli importi di vendita “chiavi in mano” 2023.

Mazda3 Hatchback

Evolve: 26.500 euro;

Executive: 27.500 euro;

Homura: 27.650 euro;

Exceed: 29.550 euro;

Exclusive: 30.950 euro.

Mazda3 Sedan