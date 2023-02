Stellantis: tante novità in arrivo nel corso del 2023

Il Gruppo Stellantis snocciola i dati di un 2022 da protagonista, che lo ha visto crescere in ogni segmento. In vista del 2023, l’avanzata non si ferma e, anzi, passa attraverso il lancio di moltissime nuove vetture, soprattutto elettriche. A tal proposito, la Fiat conterà su due nuovi modelli alla spina, dei quali il primo dovrebbe essere il B-SUV gemello della Jeep Avenger da realizzare nell’impianto di Tychy, in Polonia, mentre il secondo resta ancora un mistero. Sarà una nuova Panda, una nuova Punto? Chissà.

E se fosse la Topolino?

L’indiscrezione più solida è quella che porta a un quadriciclo a batteria per la Fiat, che facendo un’operazione di re-badge risparmierebbe molto sui costi, sfruttando telaio, meccanica e carrozzeria condivisi con le Citroën Ami e Opel Rocks-e. Di questo modello si parla da moltissimo tempo e, per quasi tutti, potrebbe trattarsi di una Topolino. Staremo a vedere.

Tavares plaude Fiat

Per l’amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, “il brand Fiat sta facendo un ottimo lavoro: è leader di mercato in Turchia, Brasile e Italia e la 500 elettrica è la terza BEV in Europa per vendite e la prima in Italia e avrebbe potuto fare meglio se avessimo avuto forniture superiori. Quindi siamo stati limitati, ma il potenziale di questo prodotto è molto più alto del numero 3”. E poi “nel secondo semestre arriveranno” i due modelli 100% elettrici. Insomma, Fiat cresce ma ha ancora moltissimo potenziale da esprimere.

La crescita di Maserati in Stellantis

Alle GranTurismo Folgore e Grecale Folgore, novità assolute per questo 2023, ci dovrebbe poi essere spazio anche per la MC20 Folgore, anche se questa notizia non è stata ancora confermata. Il Tridente, comunque, riempie d’orgoglio Stellantis, come ha affermato Tavares: “Stiamo facendo le cose giuste nel modo giusto: stiamo riportando sul mercato un prodotto fantastico come la GranTurismo, di cui siamo molto orgogliosi e nel 2023 ci sarà il lancio globale della nuova Grecale, mentre nel secondo semestre sveleremo la nuova Folgore completamente elettrificata”. “E in futuro ci saranno delle novità”, ha assicurato il dirigente portoghese.

Le prospettive di Stellantis

Tavares ha parlato anche degli scenari futuri dei suoi brand: “Stellantis non ha bisogno di brand low cost, ma di modelli accessibili. Ho tanti core brand come Fiat e Citroën che hanno un posizionamento chiaro, poi abbiamo dei marchi ‘upper mainstream’ come Peugeot e Opel, quelli premium come l’Alfa e quelli di lusso come Maserati. Abbiamo una visione molto chiara su dove vogliamo posizionare i nostri marchi, quindi non abbiamo bisogno di un marchio a basso costo”.