DR 1.0 EV: prezzo, autonomia, interni

Il mercato delle auto elettriche vede l’ingresso di una nuova interessante proposta, che ha l’ambizione di rivoluzionare il segmento delle citycar a zero emissioni e ha tutte le carte in regola per riuscirci. Stiamo parlando della DR 1.0 EV, una vera e propria “game changer” che può vantare dimensioni compattissime, una buona autonomia ed un pacchetto tecnologico di ultima generazione. Il tutto ad un prezzo inferiore ai 20.000 euro con gli incentivi alla rottamazione.

Piccola fuori, ma grande dentro

Le dimensioni della nuova DR 1.0 EV la rendono perfetta per i nostri centri urbani: la lunghezza, infatti, è di appena 3,2 metri, per intenderci quasi 50 centimetri in meno di una Fiat Panda. La carrozzeria appare ben proporzionata, grazie al design moderno e dinamico. Molto bello il tetto a contrasto con il resto del corpo vettura, che contribuisce a rendere attuale lo stile della vettura.

Il frontale è dominato da una grande “bocca” che simula una presa d’aria, ma che chiaramente ha uno scopo puramente estetico e richiama il family feeling di DR. La personalità della DR 1.0 EV è espressa anche dai gruppi ottici con firma luminosa a Led.

Nella parte posteriore la modernità del progetto è definita dai fanali a Led e da un elemento di design che corre verticalmente dai paraurti al tetto, conferendo originalità alla vettura. Non manca uno spoiler marcato, che dona un tocco di sportività. I cerchi in lega sono da 15 pollici e presentano un disegno molto ricercato con tonalità bicolore.

DR 1.0 EV interni: spazio per quattro

A guardarla da fuori sembra impossibile, ma nella DR 1.0 EV possono prendere posto ben quattro persone grazie all’ottima ergonomia e all’attenta gestione dello spazio. Inoltre, l’abitacolo è ben rifinito per la categoria con materiali di pregio e rivestimenti sopra la media del segmento, come gli inserti cromati che contribuiscono a rendere l’atmosfera elegante e curata. I rivestimenti dei sedili sono in tessuto e per il guidatore c’è anche la regolazione elettrica della seduta.

Ricchissima e assolutamente al passo con i tempi la dotazione di serie. Per quanto riguarda il pacchetto tecnologico troviamo un sistema infotainment di ultima generazione con uno schermo da 9,7 pollici a sviluppo verticale, la connettività con i dispositivi mobili attraverso i protocolli Android Auto ed Apple CarPlay e perfino la ricarica wireless per lo smartphone. Una dotazione da far invidia perfino alle vetture premium di due o tre segmenti superiori.

Ma non è tutto. Di serie troviamo anche il climatizzatore automatico, il sistema keyless, la telecamera posteriore in HD ed i sensori di parcheggio posteriori, perfetti per parcheggiare in tutta tranquillità.

Autonomia fino a 294 km

La piccola DR 1.0 EV nasconde una struttura di alto livello, pensata per ridurre al massimo il peso e garantire al tempo stesso un’ottima rigidità strutturale. Il telaio è in alluminio ultraleggero con traverse anticollisione ad alta resistenza. Ma non solo, la carrozzeria è realizzata in un pregiato materiale composito. Tutti questi accorgimenti consentono di contenere la massa complessiva della vettura in appena 1.050 kg.

A spingere la citycar di DR ci pensa un motore sincrono a magneti permanenti capace di erogare 45 kW (61 CV) ed una coppia di 150 Nm. La trazione è posteriore e le prestazioni sono ottimali per l’ambiente urbano: la vettura scatta da 0 a 50 km/h in 5 secondi e raggiunge la velocità massima di 120 km/h. Buono il comportamento su strada grazie alle sospensioni MacPherson indipendenti all’anteriore e alle sospensioni a ruote indipendenti al posteriore.

Per quanto riguarda la batteria, la DR 1.0 EV utilizza la tecnologia ternaria di ultimissima generazione al litio-ferro-fosfato. Il pacco batterie ha una capacità di 31 kWh che consentono alla vettura un’autonomia massima di 294 chilometri nel ciclo urbano e di 210 chilometri nel ciclo misto. I tempi di ricarica vanno dalle 4 ore per la ricarica slow a 6 kWh fino a soli 35 minuti per la fast a 40 kWh.

DR 1.0 EV: prezzo sotto i 20.000 euro

Come detto la dotazione di serie è già molto completa nella versione base, per questo l’unico upgrade disponibile è l’allestimento Pop, che propone una caratterizzazione estetica esclusiva con un grande punto esclamativo sul cofano anteriore e il numero 1 sulla fiancata.

Il prezzo di listino è di 25.900 euro, a cui si può eventualmente aggiungere l’allestimento Pop offerto in opzione a 600 euro. Nella fase di lancio è previsto un contributo DR di 1000 euro, che vanno ad aggiungersi al contributo statale di 3.000 euro: così il prezzo finale diventa di 21.900 euro. In caso di rottamazione, il prezzo scende a 19.900 euro. La mobilità elettrica diventa così accessibile a tutti grazie a DR Automobiles.