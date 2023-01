Nuovi modelli auto DR in arrivo nel 2023: novità e caratteristiche

DR Automobiles, Costruttore italiano fondato dall’ex pilota e ora imprenditore Massimo di Risio, sta vivendo un vero e proprio periodo d’oro. L’azienda con sede a Macchia D’Isernia nel 2021 ha triplicato le vendite, vantando una quota di mercato cresciuta dallo 0,57% all’1,86% in soli 12 mesi, mentre lo sorso anno ha registrato ben 24mila auto distribuite in Italia e all’estero.

DR Automobiles: boom di vendite

Forte di questi risultati, l’azienda guidata da Di Risio si prepara ad invadere il mercato con una serie di nuovi modelli e ben due nuovi brand (Sport Equipe e EVO) che andranno ad aggiungersi alle attuali DR 4.0, DR 5.0 e DR 6.0. Il bouquet di nuovi modelli dr 2023 partirà con il lancio dell’aggiornamento della DR 3.0, seguito dal debutto del SUV sette posti DR 7.0 e la piccola 1.0 EV.

Quest’ultima in realtà doveva essere proposta con il nuovo brand Sportequipe che dovrebbe essere lanciato in primavera, ma alla fine si è optato per il marchio principale. Le novità DR 2023 e dei suoi sub-brand sono le seguenti: DR 1.0 EV, DR 3.0, DR 7.0, Sportequipe 5, 6 e 7

DR 1.0 EV

Tra le nuove utilitarie dr auto 2023 troviamo la piccola elettrica 1.0 EV, vista per la prima volta al MIMO 2022 che si è svolto a Milano, ma sotto il brand Sportequipe, mentre come anticipato sarà venduta con il marchio DR. L’esordio della vettura è ormai imminente: la prima cosa da segnalare è che la DR 1.0 EV può considerarsi la sorella gemella della cinese Chery eQ1 venduta sotto il marchio cinese Chery Automobile.

La vettura è spinta da un motore elettrico sincrono a magneti permanenti da 40 CV e 120 Nm di coppia. Il Costruttore dichiara 100 km/h di velocità massima limitata e un’autonomia di 300 km nel ciclo NEDC offerta dalla batteria a litio 38 kWh.

DR 3.0

La DR 3.0 è un B-SUV da 4,17 metri aggiornato nel design e nei contenuti tecnologici. Le novità estetiche hanno riguardato principalmente il frontale, mentre all’interno troviamo un inedito impianto infotainment con display da 9 pollici e connettività per smartphone compatibile con Android Auto o Apple CarPlay.

Non manca anche un inedito quadro strumenti per la climatizzazione e rivestimenti rivisti. I motori disponibili sono il 1.5 litri a benzina da 116 CV e versione bi-fuel GPL da 114 CV. La vettura è già in vendita a partire da 18.900 euro.

DR 7.0

Nel 2023 arriverà anche il maxi-SUV sette posti DR 7 lungo ben 4,7 metri. Basato sul SUV Chery Tiggo 8 verrà declinato anche sotto il brand Sportequipe. Questo SUV sfrutta un motore 1.5 litri turbo benzina gestito da un cambio doppia frizione DCT a sei marce. Tra le caratteristiche meccaniche spicca il powertrain ibrido che abbina un motore alimentato a Gpl ad uno elettrico.

Sportequipe 5,6 e 7

Al vertice dell’offerta del Gruppo auto DR Automobiles troveremo il già citato brand Sportequipe. Quest’ultimo si distinguerà per dalle altre versioni per il carattere più grintoso e sportivo. Il nuovo brand verrà lanciato tra febbraio e marzo e sarà composto dai SUV 5, 6 e 7 che corrispondono ai modelli DR 4.0, 5.0 e 6.0.