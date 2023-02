Nuova Jaguar E-Pace 2023: novità e prezzi del SUV sportivo

Quest’anno Jaguar ha deciso di implementare nuove modifiche alla gamma del SUV più piccolo della famiglia e di semplificare la sua offerta. Il marchio del Giaguaro aveva aggiornato la E-PACE appena due anni fa e, da allora, ha notato un dettaglio importante, rilevante rispetto al resto dei modelli Jaguar: un’alta percentuale di ordini dei clienti in tutta Europa ha scelto l’allestimento più sportiva della gamma, la cosiddetta «R-Dinamic».

Novità SUV Jaguar E-Pace 2023

Un dettaglio che ha significato un drastico cambiamento, dal momento che la Casa inglese ha deciso di commercializzare il modello esclusivamente con questa finitura, che presenta anche due declinazioni -“SE” e “S”- per dare una personalizzazione speciale alla E-PACE senza perdere la sportività. Il SUV compatto è riconoscibile ora per un paraurti anteriore con prese d’aria più voluminose, un paraurti posteriore con scarichi rotondi integrati e vetri posteriori oscurati.

All’interno, il cielo nero, insieme alle leve del cambio in alluminio oscurato, alla pedaliera in acciaio inossidabile o ai sedili sportivi rivestiti in pelle, sono elementi standard e distintivi, insieme ai seguenti elementi in ciascuno compresi nel prezzo:

Tecnologia e infotainment

R Dynamic SE:

Pacchetto esterno nero

Fari a LED con indicatori di direzione dinamici anteriori e posteriori

Assistente abbagliante-anabbagliante intelligente

Specchi retrovisori esterni elettrici, riscaldati ed elettrocromici

Portellone con apertura e chiusura elettrica

accesso senza chiave

Cerchi in lega da 19 pollici

Volante rivestito in pelle

Specchietto retrovisore interno antiriflesso

Battitacco in metallo con scritta “Jaguar”.

Pannello di protezione in metallo per bagagliaio

Sedili sportivi anteriori riscaldati ed elettrici

Touchscreen da 11,4 pollici con connettività Apple CarPlay e Android Auto

Sistema di navigazione “Pivi Pro” e sistema audio “Meridian”

dispositivo di ricarica senza fili

frenata di emergenza

assistenza punto cieco

Videocamera posteriore

regolatore elettronico della velocità adattivo

Monitoraggio delle condizioni del conducente

assistenza al mantenimento della corsia

Controllo parcheggio anteriore e posteriore

avviso di collisione posteriore

riconoscimento dei segnali stradali

Cruise control con limitatore di velocità adattivo

R-Dynamic S (aggiunge al precedente equipaggiamento):

Pacchetto esterno “R-Dynamic”.

Fari a LED con luci diurne tipiche

Display interattivo per il conducente da 12,3 pollici

Motorizzazioni: anche Plug-in hybrid

La gamma Jaguar E-PACE R-Dynamic viene proposta con due motorizzazioni diesel e una benzina, tutte e tre dotate di tecnologia MHEV a 48 Volt, che le rende più efficienti e alle quali si aggiunge la versione Plug-in hybrid. La P300e ibrida plug-in è l’opzione ad alte prestazioni offerta con una potenza massima di 309 CV e un’autonomia massima in modalità elettrica di 55 chilometri. Tutte le versioni hanno cambio automatico a 8 rapporti e trazione integrale, ad eccezione della versione benzina, che è a trazione anteriore.

Prezzo

Per quanto riguarda i prezzi, la nuova Jaguar E-Pace 2023 ha un listino che parte da 52.500 euro per la versione mild hybrid a benzina. La variante Diesel parte invece da 57.100 euro, mentre per la plug-in Hybrid i prezzi partono da 64.000 euro.