Nuovo DS 7 2023: novità e restyling del SUV francese

Come è cambiata DS 7? Quali sono le caratteristiche-novità che contraddistinguono l’edizione 2023 del SUV di lusso che fa parte del premium brand di Stellantis? In cosa si è evoluta rispetto alla prima lineup che aveva debuttato nel 2017 sulla base della piattaforma EMP2 sviluppata per ospitare anche sistemi di alimentazione Plug-in Hybrid? Analizziamo la nuova gamma DS 7 2023, sottoposta ad un aggiornamento nell’estate 2023.

Come cambia la DS 7 con il restyling del 2023

Le novità portate in dote dalla nuova edizione 2023 del C-SUV premium di DS Automobiles riguardano l’estetica e i contenuti. Nel dettaglio, il corpo vettura (che resta sostanzialmente invariato nelle dimensioni esterne: 4,59 m di lunghezza, 1,9 m di larghezza, 1,62 m di altezza) adotta un nuovo disegno del frontale – caratterizzato da gruppi ottici di forma inedita, in questo caso per via del ricorso alla tecnologia di fari a Led DS Pixel Led Vision 3.0 e delle luci diurne DS Light Veil, e di un aggiornamento alle linee –, delle fiancate e della zona posteriore.

Le ruote presentano nuovi cerchi da 19” di disegno aerodinamico. A richiesta, per la versione E-Tense 4×4 360 ad alimentazione Plug-in Hybrid, sono disponibili ruote da 21”.

DS 7 2023: cura nella scelta dei materiali

La consueta attenzione ai rivestimenti, propria della filosofia concettuale DS che a sua volta trae origine dalla tradizione Citroen, si riflette a bordo di DS 7: finiture in pelle Nappa con cuciture in tinta a contrasto, rivestimento in pelle pieno fiore per il volante, finiture in pelle Claudia (per l’allestimento Rivoli), in tessuto microfibra e Alcantara per le declinazioni Performance Line e una nuova combinazione “DS Canvas” per l’allestimento Bastille.

Tecnologia all’avanguardia

In materia di digitalizzazione, DS 7 2023 presenta due display di grandi dimensioni (da 12″), ed entrambi con diverse configurazioni disponibili: uno per il quadro strumenti, e il secondo – centrale – per il controllo delle funzionalità di navigazione connessa, climatizzatore, traffico, viaggio e impianto audio, oltre alle funzioni di Mirror Screen mediante WiFi. La dotazione hi-tech prevede inoltre un modulo di videocamere a 360 gradi e il nuovo Night Assist.

Nuove sospensioni

Il sistema di sospensioni che equipaggia DS 7 “Model Year” 2023 rende disponibile, in abbinamento ai dispositivi ADAS di Livello 2 (di cui dettagliamo le caratteristiche più sotto), il nuovo sistema di controllo DS Scan Suspension. Si tratta di una tecnologia che “legge” e analizza in tempo reale le condizioni della strada per mezzo di una telecamera collocata nel parabrezza, e si incarica di adattare di conseguenza ciascuna delle sospensioni.

DS 7 2023: novità nei sistemi ADAS

Un ampio “capitolo” di ausili attivi alla guida fa parte dell’equipaggiamento di DS 7 2023: L’assortimento di sistemi ADAS “new gen” può definirsi completo, e che oltre alle tecnologie di controllo elettronico e monitoraggio delle sospensioni di cui si è accennato più sopra fa ricorso ad alcuni interessanti dispositivi utili a migliorare la sicurezza di guida:

DS Night Vision , che comprende una videocamera a raggi infrarossi che tiene sotto controllo la strada e le sue porzioni laterali per il rilevamento (fino a 100 metri di distanza) di ciclisti, pedoni, animali e ostacoli;

, che comprende una videocamera a raggi infrarossi che tiene sotto controllo la strada e le sue porzioni laterali per il rilevamento (fino a 100 metri di distanza) di ciclisti, pedoni, animali e ostacoli; DS Driver Attention Monitoring , che ha il compito di sorvegliare l’attenzione del conducente;

, che ha il compito di sorvegliare l’attenzione del conducente; DS Drive Assist, modulo di guida semi-automatizzata di Livello 2 comprendente il Cruise Control adattivo, con comando di fermata e di ripartenza, e un sistema di mantenimento del veicolo nella corsia di marcia.

3 motori ibridi

Sotto al cofano, la nuova gamma DS 7 2023 adotta, per l’Europa, motorizzazioni turbodiesel e plug-in Hybrid (al di fuori del “Vecchio Continente”, ci sono anche varianti PureTech a benzina da, rispettivamente, 130 CV, 215 CV e 225 CV). Si tratta, nel dettaglio, dell’unità a gasolio 1.5 BlueHDi da 130 CV e delle tre configurazioni dell’ibrido ricaricabile E-Tense da 225 CV, 300 CV e 360 CV di potenza complessiva di sistema, alimentate da una nuova batteria da 14,2 kWh di capacità, per una percorrenza in elettrico fino a 65 km a ciclo WLTP e 81 km a ciclo urbano. Tutte le motorizzazioni vengono abbinate alla trasmissione automatica ad 8 rapporti. La trazione è anteriore per i modelli 1.5 BlueHDi ed E-Tense 225 CV. Le declinazioni ibride Plug-in E-Tense da 300 CV e 360 CV di sistema adottano la trazione integrale.

La top di gamma: DS 7 E-Tense 4×4 360

Ancora più nello specifico, la versione Plug-in Hybrid DS 7 E-Tense 225 adotta la motorizzazione a benzina PureTech 180 ed un motore elettrico da 110 CV, con trasmissione automatica 8 rapporti e trazione anteriore.

Per le due declinazioni di alta gamma DS 7 E-Tense 4×4 300 e DS 7 E-Tense 4×4 360, il motore a benzina PureTech sviluppa 200 CV di potenza, e l’unità elettrica è da, rispettivamente, 110 Cv e 112 CV. La versione 4×4 360, ai vertici della lineup di DS 7 2023, è stato oggetto di un programma di upgrade da parte della Divisione sportiva DS Performance.

Prezzi della DS 7 del 2023

Di seguito il dettaglio degli importi di vendita.

Versioni turbodiesel 1.5 BlueHDi

Bastille Business: 42.000 euro;

Performance Line: 43.950 euro;

Rivoli: 46.750 euro;

Performance Line+: 46.750 euro;

Opéra: 51.750 euro.

Versioni Plug-in Hybrid E-Tense 225

Bastille Business: 51.200 euro;

Performance Line: 52.800 euro;

Rivoli: 55.600 euro;

Performance Line+: 55.600 euro;

Opéra: 60.700 euro.

Versioni Plug-in Hybrid E-Tense 300

Business 4×4: 56.400 euro;

Performance Line 4×4: 58.000 euro;

Rivoli 4×4: 60.800 euro;

Performance Line+ 4×4: 60.800 euro;

Opéra 4×4: 65.900 euro.

Versioni Plug-in Hybrid E-Tense 360