Mercedes-Maybach arriva la plug-in

Wilhelm e Karl Maybach hanno dato un importante contributo all’automobile di lusso, perché grazie a loro nasce un marchio che dal 1921 rappresenta un’eccellenza. Il loro sogno era quello di realizzare “il meglio del meglio”, ma questa visione è ancora attuale all’interno dell’azienda tedesca. Ora che il settore delle quattro ruote sta cambiando, anche Maybach ha necessità di reinventarsi, seguendo quella che è la strada per proseguire nel domani. L’attuale Mercedes‑Maybach Classe S ha visto una domanda in costante crescita dal suo lancio sul mercato nel 2021. Adesso, però, ci sarà una bella innovazione.

L’era plug-in

Il rinnovamento passa dall’ibridizzazione delle vetture di Maybach. “Con il nostro primo modello ibrido plug-in, combiniamo l’esperienza di lusso tipica di Maybach con la guida locale a emissioni zero in modalità di guida elettrica. La Mercedes‑Maybach S 580 e rappresenta un passo fondamentale nella trasformazione del nostro marchio storico in un futuro elettrico. Presenteremo il nostro primo modello completamente elettrico già nel 2023”, afferma Daniel Lescow, responsabile Mercedes‑Maybach di Mercedes‑Benz Group AG.

Contenuti di prima classe

La Mercedes‑Maybach S 580 e apre un’esperienza di silenzio ancora più impressionante. Nella modalità di guida puramente elettrica, gli interni già eccezionalmente silenziosi lo diventano ancora di più. La berlina scivola su strada quasi silenziosamente e lo fa con zero emissioni. Le caratteristiche specifiche elettriche sono discretamente integrate con la tipica risolutezza di Maybach, come la presa di ricarica nascosta sul lato sinistro del veicolo e gli accenti di colore blu nei fari o lo stato di carica della batteria nel quadro strumenti.

La base della trazione ibrida è un motore a sei cilindri in linea altamente efficiente derivato dall’attuale generazione di motori a benzina Mercedes‑Benz, che combina 270 kW/367 CV di potenza con bassi consumi di carburante ed emissioni di scarico. Una potenza di sistema combinata di 375 kW/510 CV e una coppia massima di 750 Nm garantiscono prestazioni di guida superiori. La coppia massima del motore elettrico di 440 Nm è immediatamente disponibile dal primo giro del motore. La Mercedes‑Maybach S 580 e accelera da 0 a 100 km/h in 5,1 secondi.

La ricarica della Mercedes-Maybach

Un caricabatterie da 11 kW è montato di serie per la ricarica trifase dalla rete CA. Come opzione è disponibile un caricabatterie CC da 60 kW per la ricarica rapida con corrente continua. Anche quando la batteria è quasi completamente scarica, è possibile ottenere una ricarica completa in circa 30 minuti utilizzando quest’ultima.