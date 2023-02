Nuova Smart #1 2023: l’elettrica mostra un nuovo look

Con la nuova Smart #1 2023, il celebre marchio divenuto famoso per le sue simpatiche, quanto pratiche auto a due posti, è giunto ad una svolta epocale. Il primo SUV targato Smart dà, infatti, il via ad una nuova famiglia di auto elettriche frutto della joint venture tra la Mercedes (Gruppo Daimler) e il colosso cinese Geely. La vettura realizzata in Cina e pensata anche per l’Europa e un vero e proprio ponte fra i due continenti che avrà l’arduo compito di conquistare una clientela ampia e variegata.

Nuova Smart #1 2023: design

Decisamente fedele alla Concept #1 da cui deriva, il nuovo suv elettrico smart sfoggia forme moderne e arrotondate che ospitano un padiglione piuttosto alto e originali proiettori Matrix LED con dettagli luminosi a forma di “Y” sia all’anteriore che al posteriore. Altro particolare che non passa inosservato è il cosiddetto tetto “a coperchio”, mentre le portiere sono senza cornice come sulle coupé e le cabrio. Sempre a proposito di tetto non passa inosservato il “cielo” panoramico in vetro, mentre completano l’effetto scenico le maniglie a scomparsa (che si attivano quando si avvicina il guidatore) e i grandi cerchi da 19 pollici.

Nuova Smart #1 2023: dimensioni

La nuova Smart elettrica misura 4,27 metri di lunghezza, quindi come un SUV di segmento B, ma vanta un passo di ben 2,75 metri, paragonabile a quello di un C-SUV. La larghezza è invece pari a 1,82 metri e l’altezza ben 1,62 metri, come alcuni SUV di segmento D. I sedili posteriori possono esser espostati in avanti fino a 13 cm, in questo modo lo spazio del vano bagagli passa da 323 a 411 litri. A questo possiamo aggiungere il vano anteriore da 15 litri di capacità. Secondo i dati dichiarati il peso a secco tocca i 1.820 kg.

Abitacolo minimal

Gli interni della Smart a zero emissioni sono puliti e molto minimali. La strumentazione si distingue per un piccolo display da 9,2 pollici, mentre l’infotainment può contare su uno display touch da 12,8 pollici con interfaccia personalizzabile. Di sicuro impatto la luce ambiente regolabile su 64 colori e addirittura 20 livelli di illuminazione.

Degno di nota l’impianto audio ad alta fedeltà che può contare su amplificatore e 13 diffusori, compreso un sub-woofer. Tra i sistemi di assistenza alla guida segnaliamo invece il pacchetto smart Pilot che include cruise control adattivo con stop & go, assistenza in autostrada e nel traffico.

Motore e potenza

La Smart 1 può contare su un solo e potente motore elettrico collegato all’assale posteriore e in grado di scaricare ben 272 CV (200 kW) e 343 Nm di coppia massima. La velocità massima autolimitata e di 180 km/h

Autonomia

Ma quanti km fa in elettrico, quanto costa e quanto esce questa nuova smart 2023? La #1 sfrutta una batteria agli ioni di litio da 66 kWh che garantisce un’autonomia di compresa tra i 420 e i 440 km (ciclo WLTP) Per ricaricare la smart #1 si può utilizzare la presa in corrente alternata con una potenza massima di 22 kW, mentre se si vuole la ricarica rapida si può sfruttare quella in corrente continua fino a 150 kW che offre un tempo di ricarica da 10 a 80% tra le 3 ore e i 30 minuti.

Prezzo

La nuova crossover elettrica Smart può essere acquistata ad un prezzo di listino compreso tra 40.650 e 48.150 euro. Ricordiamo che la smart #1 rientra negli incentivi del 2023 elargiti dal Governo per l’acquisto delle auto elettriche.