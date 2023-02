Toyota Corolla Cross 1.8 Hybrid: ecco i prezzi

La Toyota Corolla Cross, dopo la versione 2.0 Hybrid da 197 CV, viene ora offerta anche nella variante 1.8 Hybrid a trazione anteriore che sarà in consegna nel mese di maggio con prezzi a partire da 37.300 euro. Con la promozione dell’avvio di commercializzazione legata al finanziamento Toyota Easy è possibile ottenere uno sconto di 3.500 euro per tutte le versioni.

La quinta generazione

Il motore 1.8 è arrivato alla quinta generazione ed è disponibile sulla Corolla nelle altre varianti di carrozzeria: con una potenza massima di sistema di 140 CV, la Cross è capace di toccare i 100 km/h da fermo in 9,9 secondi, mentre le emissioni omologate WLTP sono pari a 121-122 g/km di CO2. Su questo motore c’è una sospensione a barra di torsione, più semplice rispetto al multilink del due litri. In questo modo, tra l’altro, il bagagliaio guadagna 37 litri di capienza.

Gli allestimenti di Toyota Corolla Cross

Gli allestimenti previsti per il 2023 per entrambe le motorizzazioni ibride sono denominati Trend e Lounge. Il primo garantisce di serie i cerchi da 18″, i gruppi ottici a Led, il climatizzatore automatico, il pacchetto di Adas Toyota Safety Sense 3, l’infotainment con schermo da 10,5″, la strumentazione digitale da 12,3″ e il portellone elettrico. Il secondo conteggia in più Lounge gli interni in pelle, i sedili anteriori riscaldabili, il tetto panoramico e il Blind Spot Monitor. La due litri è offerta anche con trazione integrale AWD-i, mentre la 1.8 adotta solo quella anteriore.

Listino prezzi

La porta di accesso a Corolla Cross MY23 è la versione Trend 1.8L con un listino di 37.300 euro mentre la versione Lounge ha un prezzo di 39.300 euro. Per il passaggio al motore 2.0 litri servono ulteriori 1.500 euro, mentre il sistema di trazione integrale intelligente AWD-i, disponibile su entrambi gli allestimenti 2.0 litri, prevede invece un sovrapprezzo di 2.500 euro.

La gamma degli optional include il Business Pack disponibile sulla versione 1.8 litri e 2.0 litri FWD Trend a 1.500 euro e combina i sensori parcheggio con funzione ICS ed il ruotino di scorta. Per la versione Lounge 1.8L è invece disponibile a pagamento il Leather Pack, che include gli interni in pelle nera ad un costo di 1.000 euro. Gli equipaggiamenti opzionali relativi alla versione Lounge 2.0 litri prevedono il pacchetto “Style Pack” che include la verniciatura bi-tone, per la prima volta disponibile su Corolla Cross, in abbinamento agli interni in pelle nera. Il pacchetto ha un prezzo di listino di 1.500 euro.