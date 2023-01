Toyota Corolla 2023, le novità del restyling e i prezzi

La Casa dei tre ellissi ha svelato dettagli e caratteristiche della nuova Toyota Corolla 2023, ultima evoluzione dell’auto più venduta al mondo che ora può essere ordinata presso le concessionarie italiane del Costruttore nipponico. il restyling della Toyota Corolla può contare ora su uno stile più moderno e accattivante, a cui si aggiungono i motori Full Hybrid-Electric di quinta generazione, non manca inoltre un’interfaccia utente digitale completamente aggiornata e il kit di sistemi di sicurezza e assistenza alla guida avanzata Toyota T-Mate.

Allestimenti

Il restyling 2023 della berlina giapponese è disponibile in 2 allestimenti denominati Active e GR SPORT, con quest’ultimo che richiama il dna sportivo di Toyota. L’offerta Corolla propone anche due varianti di carrozzeria (Hatchback e Touring Sports), così come sono due motorizzazioni Full Hybrid disponibili, rispettivamente da 1.8 e 2.0 litri. Ricordiamo inoltre che chi vuole arricchire l’allestimento Active può richiedere il Teck Pack che include una dotazione tecnologica molto sofisticata e attenta alla sicurezza degli occupanti.

Motori

La gamma Corolla mette a disposizione due powertrain Full Hybrid rispettivamente da 1.8 e 2,0 litri. Entrambe le motorizzazioni ibride giovano di modifiche importanti sia al propulsore termico che all’unità elettrica con l’obiettivo di ottimizzare l’esperienza di guida. La motorizzazioni 1.8 litri mette a disposizione una potenza di 140 CV mentre la 2.0 litri ben 196 CV.

Nonostante le prestazioni e la guidabilità siano migliorate rispetto al passato, le emissioni di CO2 risultano uguali o inferiori (a seconda del powertrain). La Power Control Unit (PCU) e il transaxle sono stati completamente riprogettati, inoltre gli accumulatori agli ioni di litio sono allo stesso tempo più potenti, ma più piccoli e leggeri (riduzione del peso fino a 18 kg).

Accessori di serie

La versione Toyota Corolla Active, disponibile su entrambi i motori, vanta di serie con tutte le novità della gamma 2023. Per quanto riguarda gli interni troviamo il sistema multimediale Toyota Smart Connect con schermo da 10,5 pollici e navigazione cloud e smartphone integration. A questi si aggiunge il digital cockpit da 12,3 pollici e il pacchetto di sistemi di sicurezza attiva Toyota Safety Sense 3.0. Completano l’equipaggiamento di serie i cerchi in lega da 16 pollici, i proiettori a LED, i sedili anteriori riscaldabili e lo Smart Entry & Start.

La già completa dotazione dell’allestimento Active può essere arricchita dal Teck Pack, che include i seguenti acccessori: wireless charger, portellone posteriore ad azionamento elettrico, blind spot monitor con rear cross traffic alert, specchietti esterni riscaldabili e sensori di parcheggio anteriori e posteriori con frenata automatica anticollisione. Il Tech Pack ha un prezzo di listino di 1.000 euro. Completano la lista degli optional i cerchi in lega da 17 pollici – solo per la 1.8 e Touring Sports 2.0 – a 500 euro. Proprio sulla Touring Sports 2.0, i cerchi da 17 pollici sono di serie con l’optional Tech Pack.

L’allestimento GR SPORT ricalca al meglio la filosofia sportiva di Toyota ereditata dalle corse e in particolare dal campionato del mondo di rally WRC e di Endurance WEC dove il marchio è laureto campione del mondo in entrambe le discipline. Questo allestimento sportiveggiante aggiunge alla già ricca dotazione della Active i cerchi in lega da 18 pollici dal design specifico e i proiettori Bi-LED. Sulle versioni 2.0 litri troviamo inoltre le sospensioni adattive a controllo elettronico AVS.

Prezzi

Il listino Toyota Corolla è stato ottimizzato e semplificato per offrire al cliente un ottimo rapporto qualità-prezzo. La nuova Corolla Hybrid Active ha un listino di partenza di 32.500 euro, relativo alla motorizzazione da 1.8 litri, mentre la variante con propulsore 2.0 litri, sempre full hybrid prevede un sovrapprezzo di 2.500 euro. La versione Corolla GR SPORT parte invece da un prezzo di 35.500 euro per la motorizzazione 1.8 litri e arriva a 38.700 euro per la più potente 2.0 litri. Per quanto riguarda l’uscita della Toyota corolla 2023, la vettura può essere già ordinata mentre i primi esemplari verranno consegnati dal prossimo marzo.