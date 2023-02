Fiat 500e: offerta con canone mensile e ricariche gratis

La concorrenza e la supremazia nel campo delle auto elettrica si gioca su molti aspetti chiave, uno di questi è quello di rendere l’acquisto del veicolo a batteria il più vantaggioso possibile. Agevolare l’accesso a questo mondo agli automobilisti, diventa una priorità. Leasys affila le unghie e propone una soluzione che promette di andare incontro agli utenti della strada, che percorrono pochi chilometri all’anno e stanno considerando il passaggio a una BEV. L’oggetto del desiderio diventa la Fiat 500e.

L’offerta di Leasys

È necessario un anticipo di 3.900 euro per ottenere una Nuova Fiat 500e Red 95 CV, che prevede un canone fisso mensile di 299 euro per 48 mesi, comprensivo di manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale 24H e le principali coperture assicurative (RCA, furto/incendio, riparazione danni, tutte con franchigia).

Fiat 500e, ricariche gratis

Per stuzzicare ancora di più la fantasia, nella formula di noleggio è compresa la e-Mobility Card che consente di accedere a più di 1.600 punti di ricarica convenzionati, e a una wallbox per la ricarica a casa (installazione non inclusa). Non esiste un limite alle ricariche che si possono realizzare, infatti le colonnine si ricercano tramite la app Leasys Move, anche se, al momento, quelle gratuite non sono ancora così tante. C’è da sperare che nei prossimi mesi la convenzione venga allargata anche ad altri gestori per non restare in palmo di mano.

Costi suppletivi

Il canone mensile consente un soglia di chilometraggio da distribuire nei 30 giorni, di almeno 1.000 km. Quando questo limite viene superato, la strada percorsa in eccesso sarà conteggiata, in base al chilometraggio effettivamente percorso, a un costo fisso di 0,21 euro al km. Facendo un ipotesi di una percorrenza annuale di 2.000 km, sono circa 210 euro all’anno il primo anno e 421 euro all’anno nei tre successivi. Insomma, se avete poche da svolgere piccoli viaggi mensili, il gioco potrebbe valere la candela.