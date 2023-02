Jeep Avenger, iniziata la produzione a Tychy

La Jeep Avenger ha iniziato la sua produzione presso lo stabilimento Stellantis di Tychy, in Polonia. In Italia sarà benzina o elettrica.

La Jeep Avenger è l’Auto dell’Anno 2023, l’ambito premio che le è stato conferito durante lo scorso Salone di Bruxelles. Il brand americano dell’universo Stellantis, punta moltissimo su questa vettura che si inserisce in un segmento molto popolare, quello delle piccole suv, che stanno rosicchiando sempre più quote di mercato alle classiche utilitarie. In più la Avenger è la prima Jeep pensata e concepita integralmente in Europa. La sua produzione è partita presso lo stabilimento di Tychy, in Polonia.

La fabbrica di Tychy

Il sito polacco è il luogo dove si producono anche la Fiat 500 (non l’elettrica) e la Lancia Y, ed è stato costruito tra il 1972 e il 1975. Attualmente si snoda attraverso un sistema a due turni e impiega più di 2.000 persone. Il ciclo produttivo prevede quattro settori: l’impianto di stampaggio, gestito da un fornitore esterno; l’officina di saldatura, con 930 robot (99,5% di automazione); il reparto di verniciatura, automatizzato per oltre il 90%, e l’assemblaggio, che include due linee di produzione e una linea di assemblaggio delle batterie.

Caratteristiche Jeep Avenger

La Jeep Avenger si poggia sulla piattaforma di Peugeot 2008 e Opel Mokka, aggiornata. Il SUV compatto ha delle misure contenute (lunghezza 408 cm, larghezza 172 cm e altezza 153 cm, con un passo di 256 cm) e viene commercializzato, in Italia, con un motore a 3 cilindri turbo a benzina di 1,2 litri e 101 CV o con motore elettrico che eroga 156 CV e 260 Nm di coppia alimentato da una batteria da 51 kWh effettivamente utilizzabili (54 kWh “lordi”) composta da 17 moduli e 102 celle. La vettura può essere ricaricata con potenze fino a 11 kW in corrente alternata e 100 kW in corrente continua. Entrambi i motori muovono le ruote anteriori. L’autonomia è di circa 400 km.

Gamma Avenger

La gamma della Jeep Avenger prevede tre allestimenti:

Longitude;

Altitude;

Summit.

Il prezzo di partenza è di 23.300 euro. Al lancio esiste una versione a tiratura limitata First Edition, con prezzi di 26.900 euro per la 1.2 turbo a tre cilindri a benzina da 101 CV col cambio manuale e 39.500 euro per l’elettrica.