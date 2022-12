Lancia Ypsilon 2023: interni, novità, prezzo

La Lancia Ypsilon, best-seller in Italia da oltre dieci anni, si rinnova col MY 2023 migliorando stile e tecnologia a bordo.

La Lancia Ypsilon continua ad avere un bel successo in Italia, in attesa della prossima generazione che sarà completamente diversa – anche elettrica – e che verrà presentata nel 2024. Nel frattempo la casa italiana ha annunciato il Model Year 2023 della sua utilitaria raffinata che apporterà alcune novità. La Lancia Ypsilon 2023 si può già ordinare con prezzi di listino a partire da 17.100 euro (prezzo online a partire da 15.150 euro).

Nuovi colori e tecnologia

La prima novità sarà il nuovo colore Verde Rugiada. Nell’abitacolo, invece, il rivestimento blu per la plancia e i pannelli porta, con dettagli di colore verde su cambio, volante e cornice delle bocchette sono la new entry. Ci sono anche dei nuovi sedili realizzati in Seaqual Yarn, un materiale sostenibile concepito riciclando la plastica raccolta nel Mediterraneo. Lancia ha dato una rinfrescato anche la grafica della strumentazione. Sul MY 2023 troviamo un infotainment con schermo touch da 7 pollici con compatibilità Apple CarPlay ed Android Auto. Bello poi il nuovo caricatore wireless collocato sotto la leva del cambio e la telecamera posteriore che migliora le manovre di parcheggio.

Motore della Lancia Ypsilon MY 2023

Confermato il Mild Hybrid 3 cilindri da 1 litro di cilindrata capace di erogare 70 CV (51,5 kW). Motore che è stato migliorato per ridurre le emissioni. A listino è presente anche la versione GPL Ecochic dotata di un motore 1.2 da 69 CV (51 kW). Prezzo di listino da 20.500 euro (prezzo online da 17.750 euro).

Gli allestimenti

Nel frattempo vengono confermati gli allestimenti visti finora. La versione Silver si rinnova con un dettaglio nero sulla calandra e sulle cornici del logo e del paraurti inferiore. Continua a rimanere disponibile pure la speciale versione “Alberta Ferretti“, che è stata una delle best-seller del 2022. La Ypsilon si conferma sul podio delle auto più vendute in Italia nel 2022, nonostante – fra restyling di varia natura – gli oltre dieci anni di commercializzazione.