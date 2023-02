Xpeng P7 e G9, pronte allo sbarco in Europa

La Xpeng è pronta all’attacco al Vecchio Continente, infatti arrivano per l’Europa due modelli elettrici: la berlina P7 e la SUV G9, che si candidano come principali attrazioni all’eCar Expo di Stoccolma dal 3 al 5 febbraio. Le due automobili orientali sono già ordinabili in Danimarca, Norvegia, Paesi Bassi e Svezia. Mercati sensibili a questa tipologia di veicoli.

Xpeng P7: con Tesla nel mirino

La berlina P7 ha l’ambizione di voler essere più che un’alternativa alla Tesla Model 3. La nuova vettura di Xpeng ha una potenza di ricarica fino a 175 kW e offre il passaggio dal 10 all’80% in appena 29 minuti. L’autonomia complessiva tocca i 576 km WLTP con una singola carica (versione RWD Long Range). La berlina possiede, inoltre, un portellone posteriore elettrico e le portiere a chiusura ammortizzata, oltre alla pompa di calore per l’impianto di climatizzazione e il volante riscaldato.

La versione a quattro ruote motrice tocca la potenza di 426 CV e sfoggia un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi. L’impianto frenante è realizzato da Brembo ed è di serie. Le due versioni a trazione posteriore che differiscono per la batteria hanno una potenza di 266 CV. Il prezzo di partenza (con riferimento il mercato olandese) è di 49.990 euro e arriva a un massimo di 69.990 euro.

G9: SUV di grandi dimensioni

Il massiccio SUV G9 è provvisto di un powertrain di ultima generazione, con un sistema di propulsione con piattaforma al carburo di silicio (SiC) da 800 V per una ricarica ultraveloce fino a 300 kW. In tale maniera è si può ricaricare la batteria da 98 kWh dal 10% all’80% in appena 20 minuti (100 km di autonomia in cinque minuti). La G9 con batteria da 98 kWh ha un’autonomia fino a 570 km con una sola carica (valore che si riferisce alla RWD Long Range) e può essere dotata di un gancio di traino elettrico, per un carico fino a 1.500 kg.

Tre le versioni, due a trazione posteriore e una con trazione integrale: RWD Standard Range, RWD Long Range e AWD Performance. Quest’ultima sfoggia 551 CV di potenza, con una coppia massima di 717 Nm, che offre un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi. Le prestazioni dinamiche sono assicurate dal sistema di molle ad aria a doppia camera. Il prezzo di lancio (sempre per i Paesi Bassi) è di 57.990 euro ma si può arrivare a 71.900 euro.

Le consegne

Le consegne delle Xpeng P7 e G9 verranno fatte nei nuovi concessionari con ùofficina per l’assistenza, in queste località: a Lørenskog in Norvegia, Badhoevedorp nei Paesi Bassi, Stäket, Järfälla in Svezia e Hillerød in Danimarca, tutti in apertura nel secondo trimestre 2023. Entro la fine dell’anno corrente, la Xpeng aprirà nei principali Paesi europei anche altri punti di assistenza autorizzati con partner dedicati.