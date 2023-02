Range Rover Velar: arriva il restyling 2023

Per la Range Rover Velar arriva un sostanzioso restyling, che la proietta in una dimensione ancora più moderna ed esclusiva. La vettura è già ordinabile in Italia al prezzo di listino di 71.100 euro. Per il debutto della nuova Velar, il brand di origine britannica ha utilizzato il social network più in voga del momento TikTok, suscitando una certa curiosità per la singolare scelta.

Gli interventi esterni

La Velar si distingue per un aspetto esterno contraddistinto dai nuovi fari Pixel LED e dalle luci diurne Signature. Posteriormente, invece, troviamo un nuovo paraurti e nuovi gruppi ottici a LED. Nuove anche le colorazioni per la carrozzeria: Metallic Varesine Blue, Metallic Arroios Grey e Premium Metallic Zadar Grey sono disponibili insieme ai colori solidi Fuji White, Metallic Santorini Black, Hakuba Silver, Ostuni Pearl White, mentre Carpathian Grey e Charente Grey e Premium Metallic. Il parabrezza inclinato è un aspetto che colpisce lo spettatore, e può essere richiesto in entrambi i colori della carrozzeria o in Narvik Black. Gli utenti possono scegliere le Velar S, Dynamic SE, Dynamic HSE e, per la prima volta anche Autobiography.

Range Rover Velar: introduzioni abitacolo

All’interno spicca il nuovo sistema infotainment Pivi Pro, che si appoggia su un display da 11,4 pollici posto più in alto al centro della plancia. Il display della strumentazione, invece, è da 12,3 pollici. Non mancano, poi, i supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto. Bella anche l’integrazione con Amazon Alexa. Il sistema infotaiment è provvisto anche degli aggiornamenti OTA. La Velar garantisce nell’abitacolo anche il caricatore wireless per gli smartphone.

Ovviamente anche l’orecchio vuole la sua parte, dunque, il listino optional si aggiorna con i sistemi audio Meridian, tra cui il Meridian 3D Surround Sound System di serie sulla Velar Autobiography. L’abitacolo ha anche il sistema Active Road Noise Cancellation che sfrutta sensori e altoparlanti per ridurre l’intrusione del rumore esterno e rendere il tutto più insonorizzato. Inoltre, grazie al Comfort Pack, è disponibile il Cabin Air Purification Plus, un avanzato sistema di filtraggio dell’aria che permette di ionizzazione l’aria.

Gamma motori

La gamma dei motori è composta da una versione benzina, due diesel e un modello Plug-in. La Velar PHEV può contare, ora, su di una batteria di capacità superiore che permette una maggiore autonomia in modalità solo elettrica. Tutte le unità diesel hanno, invece, la tecnologia Mild Hybrid. Di seguito le versioni disponibili: