Toyota: ampliata la gamma per chi ha la mobilità ridotta

Toyota aumenta la gamma di veicoli per chi ha delle disabilità. Il listino si aggiorna con le ProAce Verso e ProAce City Verso, ma non solo.

Il colosso giapponese, Toyota, ha scelto di allargare la sua gamma di prodotti con alcuni veicoli ideati per le esigenze dei passeggeri con mobilità ridotta. Arrivano, dunque, la Toyota ProAce Verso e la Toyota ProAce City Verso. Gli allestimenti sono stati ideati fianco a fianco con Focaccia Group, azienda di riferimento nella progettazione e produzione di sistemi per il trasporto delle persone con disabilità.

I modelli di Toyota

Toyota ProAce Verso è disponibile nelle versioni L1 e L2, con pianale ribassato per trasportare una persona in carrozzina e fino a un massimo di altri 7 passeggeri, mantenendo la disposizione originale di tutti i sedili. Nella fila finale si possono installare altri due sedili girevoli e richiudibili a parete. Questi, in combinata con la rampa in versione Genius, consentono di avere due ulteriori posti se la persona in carrozzina non è presente. Toyota ProAce Verso può, inoltre, essere fornito di sollevatore monobraccio ad azionamento elettrico, che offre di trasportare fino a due persone in carrozzina.

Semplifica le operazioni

Sempre la ProAce City Verso è offerta anche in allestimento con pianale ribassato e rampa d’accesso. L’entrata e l’uscita dal veicolo sono resi più facili dalla rampa manuale, che dal peso ridotto si manovra con facilità, mentre il ribassamento del pianale fornisce lo spazio in altezza utile per ospitare la persona in carrozzina seduta accanto ai passeggeri della seconda fila. La Toyota Proace City Verso, invece, è in grado di ospitare una persona in carrozzina e altri quattro passeggeri, nella versione L1, o cinque passeggeri nella versione L2.

Attenzione anche su altri modelli

Negli ultimi tempi è disponibile Turbo Slide, la ribaltina congegnata per consentire un accesso più facile al sedile del passeggero anteriore della vettura, disponibile su Yaris, Yaris Cross, Corolla e C-HR. L’installazione non comporta grande sacrificio, sia su vetture nuove che usate, la ribaltina può essere richiusa quando non utilizzata tramite il suo meccanismo di rotazione.