La BMW M3 CS è arrivata da poco, ma ha già una rivale di tutto rispetto ad attenderla, l’Alfa Romeo Giulia GTA. Il pubblico a cui si rivolgono è lo stesso ma utilizzano “armi” diverse per conquistarlo.

BMW M3 CS VS Alfa Romeo Giulia GTA: grinta e carbonio

La ricetta della BMW M3 CS e dell’Alfa Romeo Giulia GTA prevede l’utilizzo di un quantitativo considerevole di fibra di carbonio, per alleggerire la massa complessiva. Infatti, non mancano componenti realizzate in questo prezioso materiale sull’una e sull’altra vettura. La Giulia GTA sfoggia il doppio scarico centrale, un nuovo estrattore, ed i cerchi da 20 pollici. Mentre la BMW M3 CS aggiorna il discusso Doppio Rene ed adotta i cerchi da 19 pollici all’anteriore e da 20 pollici al posteriore. Si fanno notare, non c’è che dire, ma con un carattere differente.

L’Alfa appare più estrema, mentre la BMW deve ricorrere alla verniciatura sgargiante per acquisire ulteriore cattiveria visiva. L’abitacolo della BMW mostra i sedili con schienali in carbonio, e la plancia è arricchita degli schermi di ultima generazione per strumentazione ed infotainment. La Giulia GTA mantiene una strumentazione di stampo classico.

Motori differenti e potenza simile

BMW M3 CS ed Alfa Romeo Giulia GTA presentano motorizzazioni dalla cavalleria simile, 550 CV la BMW e 540 CV l’Alfa. La vettura del Biscione perde 10 CV ma è più leggera di oltre 100 kg rispetto alla berlina della Casa dell’Elica. La Giulia eroga la potenza solamente sulle ruote posteriori, mentre la M3 CS sfrutta la trazione integrale. Inoltre, l’Alfa sfrutta un V6 biturbo da 2,9 litri, la BMW un 6 cilindri in linea 3.0 sovralimentato.

Insomma, due modi differenti per arrivare a prestazioni simili. La M3 CS arriva a 303 km/h, e scatta da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi. La GTA è attardata di 3 decimi nello scatto per raggiungere i 100 km/h ma allunga nella punta massima di 4 km/h, arrivando a 307 km/h.

Prezzo quasi analogo, ma l’Alfa è sold out

La BMW M3 CS ha un listino di 165.000 euro, praticamente 10.000 euro in meno dell’Alfa Romeo Giulia GTA, che però è praticamente sold out, visto che i 500 esemplari preannunciati sono stati tutti venduti. Per cui trovare qualche proprietario disposto a cederla dovrebbe comportare un ulteriore esborso, ma come si dice: “al cuore non si comanda”.