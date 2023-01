Lancia Ypsilon 2023 restyling: prezzi, motori, novità

La Lancia Ypsilon sta continuando ad avere un successo clamoroso, tanto che in Italia nel corso del 2022 è riuscita a migliorarsi (+1,2%), grazie all’immatricolazione di ben 41.000 unità. Si tratta della segmento B più venduta nel nostro Paese, con una quota di mercato del 15,3%, la migliore di sempre. Ora che siamo nel 2023 la sua gamma incrementa la performance grazie all’introduzione di più tecnologia e di altre dotazioni per rendere questa vettura ancora al passo coi tempi.

Più connettività

La connettività dell’utilitaria di classe cresce con la radio 7” touchscreen, adesso provvista di Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless. Presente anche un nuovo caricatore wireless, collocato sotto la leva del cambio, che permette di ricaricare il proprio smartphone in modo semplice e confortevole. Le migliore non finiscono qua, perché, per la prima volta sul modello, debutta la telecamera posteriore, che rende più semplici le manovre di parcheggio.

Lo stile non manca

Sulla Ypsilon 2023 c’è spazio anche per una nuova gamma di colori, a partire da quello di lancio, il Verde Rugiada, che richiama alla natura. Novità anche per gli interni, infatti è arrivato un nuovo rivestimento blu per la plancia e i pannelli porta, oltre a raffinati accenni multicolore verde sulla gemma del cambio, sul calice del volante e sulle cornici delle bocchette, e al cluster della strumentazione con una grafica rinnovata.

Sono nuovi anche i sedili con rivestimento con SEAQUAL YARN, un materiale sostenibile che viene prodotto riciclando la plastica raccolta nel Mediterraneo. Anche la versione Silver si è data una rinfrescata con una nuova caratterizzazione nera sulla calandra e sulle cornici del logo e del paraurti inferiore. Il frontale è completato dai DRL alogeni e lo spoiler nero, quest’ultimo di serie sull’intera gamma.

Lancia Ypsilon: motorizzazioni

Le proposte di motori per Lancia Ypsilon sono formate da due unità: la Mild Hybrid che abbina il propulsore benzina 1.0, 3 cilindri, 70cv (51,5 kW) della famiglia Firefly, ad un motore elettrico BSG da 12 volt e una batteria al litio; e la nuova versione GPL Ecochic.