Hyundai Kona 2023: nuovi dettagli sulla seconda generazione

A circa metà 2023, Hyundai presenterà la seconda generazione della Kona, il crossover che può essere declinato in più varianti: 100% elettrica (EV), full-hybrid (HEV) ed endotermica (ICE). Ovviamente, per chi volesse, è disponibile anche la versione N, quella più sportiva che può essere abbinabile a ogni variante.

Il design della Hyundai Kona

Questa nuova generazione di Kona non perde il carattere e la sua originalità, infatti all’anteriore si troviamo la Seamless Horizon Lamp, la striscia luminosa orizzontale a led. La versione elettrica, invece, ha la Pixelated Seamless Horizon Lamp, nella quale la barra a led orizzontale si caratterizza per una trama fatta di pixel, simile a quanto accade nella gamma elettrica Ioniq. Lateralmente, invece, l’occhio cade sui robusti passaruota con luci anteriori e posteriori integrate.

Richiami specifici

Le ICE, ma anche le HEV, hanno il paraurti anteriore fatto da elementi tridimensionali e da una piastra di protezione che sostituisce la tradizionale griglia del radiatore, mentre i rivestimenti dei passaruota sono neri a contrasto. La variante HEV (ibrida) utilizza deflettori attivi superiori e inferiori, mentre la termica è dotata del deflettore attivo superiore, per ridurre al minimo la resistenza aerodinamica.

Le versioni N

I dettagli sulle versioni N sono più aggressivi, con paraurti dal design ad ala, un terminale di scarico doppio e delle minigonne laterali argentate. In aggiunta ci sono anche il tetto nero a contrasto e degli specifici cerchi in lega da 19 pollici griffati N Line. All’interno, la Hyundai Kona N Line si contraddistingue per la pedaliera in metallo e la leva del cambio con personalizzazione N.

Maggiore spazio per la Hyundai Kona

I tecnici di Hyundai assicurano più spazio, merito di una lunghezza che arriva a 435 cm e a un passo che cresce di 60 mm, con 77 mm in più a disposizione per le gambe e 11 mm in più per la testa dei passeggeri posteriori, in confronto alla generazione scorsa. Nella seconda fila di sedili lo spazio per le spalle è di 140 cm, un risultato migliore rispetto al recente passato.

Nell’abitacolo trova posizione anche una console centrale dalla struttura aperta e pulita che può essere usata per collocare diversi oggetti di grandi dimensioni. Con i sedili posteriori tirati giù, la capienza arriva fino a 723 litri. La plancia integra due schermi di 12,3 pollici ciascuno, con quello centrale dedicato al sistema multimediale che si aggiorna via OTA.