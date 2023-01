Ferrari Roma: un esemplare per festeggiare i 30 anni in Cina

La Ferrari Roma è una delle auto del Cavallino più nobili e raffinate, un concentrato di eleganza e sportività che danno vita a un cocktail irresistibile. Nata per ridare slancio alla “Dolce Vita” italiana, è probabilmente la miglior ambasciatrice possibile del Made in Italy nel mondo. Per questa ragione è stato realizzato un unico esemplare, a cura della divisione Tailor Made del Cavallino, per celebrare i trent’anni di presenza di Maranello nel mercato cinese.

Dettami cinesi

Per renderla l’opera più completa e soprattutto coerente con la sua missione, ha partecipato anche la designer Jiang Qiong’er, che ha collaborato con il reparto di personalizzazione del Cavallino per collegare lo stile classico della cultura cinese con quello della moderna berlinetta italiana.

Stile inconfondibile per la Ferrari Roma

La Ferrari Roma possiede un motore da 620 CV, che stavolta non si lega a una classica ed elegante livrea standard, ma a un abbinamento cromatico tra il carbonio e la tinta esterna Sanusilver Matte con stripes Rosso Magma Glossy. Inoltre, il concetto delle linee tese nasce per celebrare il tema classico delle porcellane Ming, tanto caro alla cultura del Dragone. L’abitacolo, invece, scegliere uno sviluppo al contrario dei colori della carrozzeria, mentre sul bracciolo centrale è presente una targhetta con finitura rosso, oro e giada, con il simbolo del numero 30. La lavorazione laccata denominata Boluo garantisce una texture unica nel suo genere. Iro e giada sono i simboli tradizionali di salute e purezza.

Accessori coordinati

I medesimi colori dell’auto sono stati usati per confezionare degli accessori coordinati con la Roma: quattro diffusori in legno e cristallo con altrettanti aromi (uno per ogni stagione), un set da tè con finitura Boluo, una scatola in legno portasigari, un posacenere realizzato in pietra per inchiostro, un altro set da tè composto da bambù intrecciato, un aquilone Xuan in carta, delle coperte in cashmere e un set da scacchi fatto in pelle e pietra agata. Tutti questi accessori sono stati fatti su misura per poter essere collocati nel portaoggetti, nel bracciolo e nel bagagliaio della Ferrari Roma.