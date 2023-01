Nuova Dacia Duster 2023: interni, tempi di consegna, prezzo

Riflettori puntati sulla nuova serie 2023 del fortunato SUV romeno, in attesa del lancio della nuova generazione 2024: gamma, motori, quanto costa.

La nuova edizione Model Year 2023 di Dacia Duster, svelata nell’estate 2022, ha debuttato in concessionaria a novembre dello stesso anno. Impostazione estetica ed equipaggiamenti hanno ricevuto un piacevole “lifting”, preludio all’arrivo della nuova generazione che esordirà nel 2024.

Fra i punti di forza messi in evidenza dalla serie aggiornata del SUV romeno che fa parte di Renault Groupe, il ricorso alla nuova “identità di marchio” (sottolineata da alcuni dettagli-novità estetici all’esterno e all’interno), e il ricorso a nuove dotazioni: un “upgrade” che ha il compito di traghettare il popolarissimo Sport Utility di Dacia (l’importante traguardo dei 2 milioni di esemplari venduti in 60 Paesi nel mondo è stato raggiunto a fine febbraio 2022) verso la nuova attesissima generazione.

In questo approfondimento analizziamo la nuova gamma Dacia Duster 2023: quali sono gli aggiornamenti, la composizione della lineup in base agli allestimenti e alle motorizzazioni, i prezzi di vendita.

Dacia Duster 2023: quali sono le novità

La nuova serie 2023 di Dacia Duster punta i propri riflettori su un sostanziale facelift (comune a tutti i nuovi modelli Dacia 2023), più che su un restyling vero e proprio. “base di partenza” è ovviamente il favorevolissimo rapporto qualità/prezzo che da sempre contraddistingue la filosofia di produzione e strategica Dacia, e che si è via via affinato nell’estetica e nei contenuti.

Esterni

In particolare, con il Model Year 2023 Dacia Duster mette in evidenza la nuova “brand identity” sottolineata dal “logo” ridisegnato, che accompagna la nuova mascherina, ora di sviluppo più sottile, e che si raccorda al disegno “a Y” delle luci diurne a Led inserite nei gruppi ottici anteriori. Posteriormente, il “logo” è stato sostituito da un lettering “Dacia” a tutta larghezza.

Interni

Lo stesso stile di caratteri è stato collocato al centro del volante. L’abitacolo, in effetti, è stato a sua volta aggiornato nella forma delle bocchette di aerazione (più sottili) e nella disponibilità di alcuni utili accessori, come ad esempio il comando automatico di ripiegamento degli specchi retrovisori esterni (con in più il dispositivo di monitoraggio degli angoli ciechi) e il sensore pioggia che aziona automaticamente i tergicristalli.

Dacia Duster: le dimensioni

Corpo vettura, ampiezza dell’abitacolo e capacità di carico restano invariate. Dacia Duster, quindi, mantiene l’impostazione piuttosto compatta al di fuori e l’abbondanza di spazio interna che in oltre un decennio hanno contribuito al suo successo sul mercato.

Lunghezza: 4,3 m;

Larghezza: 1,8 m (specchi retrovisori esclusi);

Altezza: 1,69 m;

Altezza libera da terra: 210 mm;

Capienza del bagagliaio: da 470 litri nel normale assetto di marcia a 1.623 litri con i sedili posteriori completamente abbattuti.

Dacia Duster 2023: le motorizzazioni

Sotto al cofano, l’edizione-lifting 2023 di Dacia Duster adotta la consueta gamma di motorizzazioni benzina, turbodiesel e bifuel benzina-GPL di origine Renault, abbinate alla trazione anteriore e 4×4 (quest’ultima disponibile esclusivamente per alcune versioni diesel), ed al cambio manuale oppure robotizzato con doppia frizione EDC.

Versioni a benzina

Dacia Duster 1.0 TCe 90 CV due ruote motrici;

Duster 1.3 TCe 150 CV due ruote motrici con trasmissione EDC.

Versioni turbodiesel

Duster 1.5 BlueDCi 115 CV due ruote motrici;

Duster 1.5 BlueDCi 115 CV quattro ruote motrici (allestimenti Expression, Journey, Extreme).

Versioni bifuel benzina-GPL

Duster 1.0 TCe 100 GPL Eco-G due ruote motrici.

Dacia Duster 2023: i prezzi

La lineup di Dacia Duster si articola in cinque livelli di allestimento:

Essential;

Expression;

Journey;

Journey Up;

Extreme.

Di seguito il dettaglio dei prezzi di vendita.