Honda Jazz e:Hev 2023: tutte le novità

Honda ha evoluto ulteriormente la Jazz e:Hev sia tecnicamente, che a livello di versioni pronte ad entrare in listino, per renderla ancora più appetibile sul mercato.

Honda Jazz: la power unit ibrida arriva a 122 CV

La Honda Jazz presenta sempre il suo cuore ibrido, denominato e:Hev, ma la potenza sale dai 109 CV precedenti ai 122 CV attuali. Un’iniezione di cavalli per rendere la guida più brillante nonostante le emissioni non siano cresciute. Infatti, i grammi di Co2/km sono ancora 102, e salgono a 106 per la Advanced Sport.

Adas più precisi e gancio di traino

Tra gli aggiornamenti della Honda Jazz e:Hev troviamo anche l’arrivo degli ADAS che consentono la guida autonoma di livello 2. Questi sono ancora più efficaci per via di sensori di nuova generazione e di un sistema di telecamere aggiornate. Inoltre, entra nella lista degli accessori anche il gancio di traino da 500 kg. Una soluzione ideale per la clientela a cui non basta tutto lo spazio destinato ai bagagli.

La versione sportiva si chiama Advanced Sport

Oltre agli affinamenti stilistici, realizzati mediante modifiche a vari elementi, quali i gruppi ottici, la calandra, ed i cerchi, la Honda Jazz e:Hev offre una nuova livrea, denominata Fjord Mist blue, ed il volante a due razze. Tra gli allestimenti debutta l’Advanced Sport, che si contraddistingue per via della colorazione Urban Grey, e per una dotazione che annovera diversi accessori. Tra questi segnaliamo un assetto specifico, ed un’elettronica mirata a rendere più rapida la risposta del cambio e dell’acceleratore.

I cerchi in lega da 16 pollici, il volante sportivo a 3 razze, e le cuciture gialle per gli interni che interrompono la trama di pelle sintetica scamosciata dai colori grigio e nero. Insomma, una versione dedicata a chi guida anche con un occhio alla dinamica, e che mostra il lato brillante delle unità ibride, anche quando sono votate al contenimento di consumi ed emissioni.