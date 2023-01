Tesla Model S e Model X si rinnovano con il MY 2023

Con l’anno nuovo arrivano anche le novità e gli aggiornamenti per due modelli di punta della gamma di Tesla: Model S e Model X. I model year 2023 saranno disponibili anche in Italia con un bel pacchetto di novità, sia dal punto di vista estetico che tecnico. L’aspetto più rilevate è senza dubbio l’atteso ritorno al volante classico al posto dello Yoke (disponibile come optional), che ha reso felici in moltissimi dopo l’esperienza non troppo felice con la variante moderna dello sterzo.

Aggiornamenti mirati

Tesla ha messo mano alle varianti Dual Motor All Wheel Drive portando il loro design interno ed esterno molto più vicino a quello della potente Plaid. Nell’abitacolo di Model S e Model X, come abbiamo anticipato, troviamo il volante rotondo proposto nell’equipaggiamento di serie, a cui si sommano il badge “Tesla” presente sul portellone posteriore al posto della lettera “T” e le pinze dei freni rosse.

Le motorizzazioni

A livello di motore, il gruppo propulsore sfrutta due unità a magneti permanenti in grado di lanciare la Model S da 0 a 100 km/h in 3,2 secondi e la Model X in 3,9 secondi (velocità massima limitata a 250 km/h). L’autonomia nel ciclo WLTP raggiunge la cifra di 634 km per l’ammiraglia e 576 km per il SUV, con quest’ultimo che può essere declinato a 5, 6 o 7 posti.

I prezzi delle Tesla aggiornate

La Model S parte da 115.990 euro, mentre la Model X da 124.990 euro, con una disponibilità stimata entro marzo 2023. In alternativa ci può essere la versione Plaid, che offre un’accelerazione 0-100 km/h di 2,1 secondi e una velocità massima di 322 km/h (2,6 secondi e 262 km/h nella Model X). In questo caso, i prezzi partono da 140.990 euro per la Model S e da 144.990 euro per la Model X.